自由廣場》馬的「機車」政策 都該改

◎ 黃秀梨

總統蔡英文十一日在「迴廊談話」表示，機車加裝安全裝置、提高安全標準是立意良善的施政，但忽略新標準是否會增加人民負擔，要求行政部門重新檢視。交通部代理部長王國材隨即表示，原訂一一○年全面上路的新款機車加裝ＡＢＳ或ＣＢＳ政策，將重新檢討實施日期。

這個馬政府時代的政策，因為蔡總統關切而暫緩，並進行檢討，個人認為，蔡政府應趁此機會，全面檢討過去招惹民怨的措施。

交通部九日晚間還表示，基於安全是普世價值，歐盟新款機車二○一六年實施強制裝設ＡＢＳ，日本則是二○一七年實施。交通部是在二○一五年五月十五日發布修正「車輛安全檢測基準」，預告我國新款機車是二○一九年起實施。然而記得當年交通部提出此一政策時，包括北市機車商業同業公會等單位舉辦記者會表示，ＡＢＳ在車速快的情況下，才能發揮作用，二五○西西以下機車加裝沒用，反而等同於強迫消費者多花約一萬五千元購車，圖利財團，不排除號召機車族上街抗議。當時馬政府充耳不聞，新政府上台後也沒有立即檢討，所幸現在因總統重視而及時修正，否則二○二○恐怕又要因此流失很多選票了！

（作者為退休高中教師，彰化縣民）

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