自由廣場》譴責國民黨人權日施暴

◎ 陳逸南

十二月十日「世界人權宣言」發布七十週年，當天立法院司法及法制委員會審查促轉會明年度預算時，中國國民黨杯葛議事，甚至當場翻桌，這意謂了什麼？

享有充分人權，是長期以來人類追求的崇高理想，是無數志士終身奮鬥的偉大目標。一九七九年的十二月十日曾發生美麗島事件，當時國民黨的威權統治，扼殺了台灣人民爭取人權保障，大家忘記了嗎？

我們實踐世界人權宣言所稱「鑒於對人類家庭所有成員的固有尊嚴及其平等與不可剝奪權利的承認，乃是世界自由、正義與和平的基礎」，大家要幫助政府落實轉型正義，使人民得到應有的人權與福祉，遵行世界人權宣言及人權兩公約的精神，讓每個人的人性尊嚴和價值、自由與平等的權利受到應有的保障。

台灣是國際社會的孤兒。聯合國世界人權宣言、人權兩公約等，已於二○○九年國內法典化，台灣人爭取人權保障一定要繼續往前走。然而十二月十日看到國民黨在國會施暴亂象，意圖阻斷轉型正義的推動，已讓這一天成為「黑色的世界人權日」，令人痛心！我們應嚴厲譴責這起「國會暴力」事件。

（作者為台灣北社理事）

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