自由廣場》（青年時評）橫跨港台看「舔共」

◎ 劉宇軒

從東奧正名公投到吳寶春聲明，近來看到一些台灣人表態「舔共」到已經麻木，高人氣、政治零分的準市長韓國瑜也大聲疾呼九二共識，其實是非常悲哀。對於為台灣民主打拼之前輩，深感抱歉。

筆者生於香港，求學以來長居台灣，每年都會回港探望親友，親身見證香港回歸中國之後逐年的改變。台灣親中派廣宣的好處，便是不反共轉而舔共的國民黨津津樂道的「拼經濟」。事實上，香港湧入大量中客中資，結果是房價繼續飛漲，一呎兩萬港元（約281萬台幣/坪）已非罕見，平均成交也達一萬五千港元/呎。傳統店舖難敵租金，旺角街頭金舖珠寶店林立，藥局取代傳統商店，原因只是中國人民自己不相信中共政府，連奶粉都寧願來特區爆買。加上中客種種惡行，終獲「蝗蟲」劣名。近期港政府被中共要求支付大量預算的港珠澳大橋，完工後只是讓廣東人湧入東涌，繼續搶購民生物品。

連親中、統一的唯一優點「經濟」不過如此，遑論背後種種代價。西藏血腥屠殺、新疆集中營離或許我們太遠，回歸後香港堪稱五十年不變，但近年從各方面被中共侵蝕，諸如銅鑼灣書店、高鐵站管轄權。最令筆者錯愕莫過於司法的墮落：行普通法、受英國陶冶百五十年，被罔顧法治的中國統治數年即打回原形。被三度閹割的民主選舉，民主派選出的議員，只因為形式上的宣示問題，即被「DQ（Disqualified，取消資格）」，罔顧比例原則（相較之下，台灣李慶安完全不合資格，卻輕騎過關），殺雞儆猴迫使香港不同意見者噤聲。

中國商業環境惡劣，台灣人自己也明知，多少台商被坑殺，卻仍爭相西進，然後怪罪政府。何況台灣真經濟惡劣嗎？筆者上週日經過知名壽司店，動輒四五百元之消費，卻要排隊兩小時；身邊親朋好友出國似喝水，去日本如回老家，履歷上交換留洋經歷比比皆是。當然，弱勢人口依然存在（哪一國沒有？）但社福已相較完善。

他山之石，可以攻錯，但人均兩萬五千美元、購買力逾五萬兩千美元之台灣，不師法歐美日，反求發展中之中國，則是不明究理。況且中國完全欠缺民主法治概念，教育水準遠不及台灣，號稱共產，社會主義福利卻遜於台灣，統一可預期者，僅為劣幣驅逐良幣。

「今日香港，明日台灣」，中國可比糖霜、毒品，一旦沾染，快感一時，痛苦一世。君不見中國高官顯要均以持外國籍為傲，以雙腳投票「來生不做中國人」？台灣人若被貼上中國人之標籤，國際形象貶值，到時烙印要去除，難矣哉！

（作者出生於香港，就讀台灣大學法律系）

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