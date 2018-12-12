自由廣場》（青年時評）吳寶春為何讓人難過？

◎ 林泰瑋

中國近年來對於台灣的打壓層出不窮，或許使得我們都麻痺了，就像是住在隔壁的惡鄰居時不時上門咆哮，而我們選擇大門深鎖且冷眼旁觀。但吳寶春為了在中國發展事業，發表認同兩岸一家親且支持九二共識的聲明稿，更說到「身為中國人，是我的驕傲」，這卻掀起了超乎想像的巨大討論，更令多方人士皆感到憤慨且難過，我認為這是因為他戳中了台灣人心中的痛處。

吳寶春過去有著「台灣之光」的光環，原因在於他邁向事業成功的過程，就是我們台灣人引以為傲的「水牛精神」－不管出身、學歷、職業，只要肯認真打拚，就有機會成功，完成「向上流動」的夢想。吳寶春成為很多人崇拜的對象，關鍵就是他鼓舞了年輕人「有為者亦若是」的豪情。

然而，今天吳寶春的一紙聲明，除了徹底戳破當年他令人讚賞的霸氣：「中國巿場雖然有十三億，但全世界有七十多億，我不會把眼光只看在中國」，我們還可以看到，技術是否創新、產品是否優質、國際是否肯定，已經不是重點，重點是：要進入中國市場，就要向中國共產黨低頭，甚至不惜踐踏「中國是中國，台灣是台灣」這個台灣人民的高度共識，也就是說，吳寶春今天這紙聲明，代表了他的妥協、轉向，甚至出賣。

台灣人對吳寶春事件的憤慨、甚至流淚，都是正常的，不過更重要的是，我們應該擦乾眼淚，振作奮發，重新展現「我不會把眼光只看在中國」的霸氣。而吳寶春，不過是個商人吧，誰管他中國人驕傲什麼！

（作者為東吳大學政治研究所碩士生）

吳寶春打臉韓國瑜

◎ 賴彥丞

「中國巿場雖然有十三億，但全世界有七十多億，我不會把眼光只看在中國。」兩年前，麵包大師吳寶春曾如此對外霸氣宣告，如今看來卻相當諷刺：為了將產品打入中國市場，而稱自己生於「中國台灣」，支持「九二共識」，還說「身為中國人，是我的驕傲」。

雖然吳寶春在「降中」聲明惹眾怒後找韓國瑜救援，但其言論已經狠狠打臉選前言之鑿鑿要「政治零分」拋棄意識形態、選後卻立刻承認「九二共識」的韓某。證明「九二共識」本身就是「政治一百分」的強烈意識形態，背後「一中」思想之終極目標就是中國要統一台灣，將台灣納入中華人民共和國的版圖。

韓國瑜說，吳寶春只是個單純的生意人，能夠在不過度碰觸政治下開創事業云云，實在荒謬。試問：一個生意人好好經商，竟要被逼發聲明承認九二共識，難道這不是強烈政治干預所造成的？韓國瑜既然自認是為了「保護市民」而和吳寶春開記者會，那就該大力譴責那些以政治壓迫霸凌市民的中國政府及網民才對啊！可惜，把九二共識當神主牌的韓某只是中共的奴才！

從吳寶春事件可以看出，韓國瑜雖未上任卻已經不及格，因為，未來要是高雄遭中國打壓，可以預期韓市長會像吳寶春一樣，把尊嚴擺一邊，任由中共踐踏、蹂躪！

吳寶春的聲明不過是中共當局「以經促統」的冰山一角罷了，如果我們台灣人會對吳寶春之言感到憤怒、從而認清九二共識的險惡（有些人還天真以為九二共識是一邊一國），那就更該譴責以認同九二共識作為縣市合作前提的韓國瑜，以及那些高喊兩岸一家親的泛藍政客。

（作者為中興大學學代會學生議員，台中市民）

何必花力氣生他的氣？

◎ 古志誠

說實在的，吳寶春要到中國做生意沒人攔得住他，如果要「背叛台灣」，也沒人攔得住他，這些都是他的選擇，自甘淪落當中國共產黨同路人，我們何必花這麼大力氣生他的氣？中國五毛逼迫吳寶春就範的「目的」，不就是要看台灣內部分化、互鬥互罵嗎？

中國處處打壓台灣國際地位和空間，吳寶春這齣戲，不過就是「以商逼政」的老套，目的在於破壞台灣人的團結，因此，蔡總統迴廊談話希望國人「一致對外」，她的心情不難理解。但是，別忘了，團結也是我們每個台灣人的責任，吳寶春胳臂向外，就隨他去，台灣「內部的靈魂」此刻更要團結！

我認為，沒有靈魂當內餡的麵包，是不會好吃的，尤其摻雜混沌黑心的「九二共識」和兩岸一家親的「虛偽餡料」。好不好吃往往看心情，這就是為什麼柯文哲一句「兩岸一家親」，就被台灣年輕人和網友視如寇讎了！

（作者曾任教育機構研究助理，新北市民）

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