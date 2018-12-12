自由廣場》台灣值得被公平對待

◎ Ted Yoho（游賀）

中國共產黨一名高階黨員日前造訪我的辦公室，就美中關係近來面臨的困境進行討論。我們談到了一些議題，部份議題非常棘手。但即使在那樣非正式的場合，台灣議題仍是中國共產黨沒得商量的「核心利益」，無法進一步討論。其實，美國與中國談判時，不應再接受中方的條件，因為如果我們同意台灣在某種程度上是「禁區」的錯誤論述，我們即無形中接受了中國共產黨所主張台灣地位是國內問題的謊言，進而導致台灣被邊緣化。

現在是美國、中國和世界其他國家應公平對待台灣的時候了。台灣今日作為一個主權獨立的國家，其主權地位來自人民授權，政府體現民主、自由及人權價值。台灣是一個國家，把這個事實視為國際事務上的「禁區」只是拒絕承認現實。

事實是不言而喻的。由共產黨領導的中國威權政府從未統治過台灣。今日的台灣是一個蓬勃發展的民主國家，擁有自身的經濟、教育制度、軍事、土地疆域、政黨、國歌及國旗。台灣是美國最大的貿易夥伴之一，是高科技製造業的領導者，也是國際社會的模範貢獻者，在公共衛生危機應變方面，也具有卓越成就。在共和、民主兩黨高度共識之下，美國國會以壓倒性多數投票通過了「台灣關係法」，以保護台灣不受侵略，並保護其事實上的主權，建立一個非官方的四十年盟友關係。

中國共產黨試圖掩蓋此一事實，因為台灣的存在是對其執政的威脅。中共藉由煽動對前殖民強權之不滿，以強化其對台訴求的合法性。倘若承認了曾經淪為日本帝國殖民地的獨立，將推翻共產黨所虛構其拯救中國免遭殖民列強欺凌的中國近代史。台灣證明了自由與繁榮並非相互排斥，這拆穿了共產黨對十三億中國人民的謊言。

中國共產黨害怕人民有言論自由、思想自由、有選擇領導人與成功的自由。由於這類恐懼，中國以霸凌手段，迫使世界相信台灣不是一個國家，其地位尚未確定。但事實就擺在我們面前，現在是世界應該開始公平合理對待台灣的時候。

我告訴前來拜訪的中國共產黨員，作為美國公民，我認為台灣是一個獨立的國家，相信大多數美國公民和政府官員也有同樣認知。美國國會將與台灣站在一起。美國將履行對台防禦性軍事武器供應的承諾，並將致力於與台灣建立全面外交關係。

二○一九年是「台灣關係法」立法四十週年。幾十年下來，台灣已經脫離獨裁的軍事政府控制，成為一個模範民主國家。美國在這四十年後，應該更新對台政策，使其符合當前現實情況，這將會是台、美新關係一個很好的開始。台灣是一個國家，是時候接受並承認此一現實。

（作者為美國佛州第三選區聯邦眾議員及國會眾院外交委員會亞太小組主席，英文原版請見http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2018/12/11/2003705885）

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