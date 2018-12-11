令人感慨的感言，是花蓮縣代理縣長蔡碧仲在議會總質詢後的談話：

「一個沒有廉能的花蓮縣政府，嘴巴講的幸福花蓮，統統都是騙人的；一個資訊不公開、神神秘秘的花蓮縣政府，說要讓花蓮幸福？這是不可能的。」

但花蓮縣民就是以七十％以上的選票，硬生生地把因炒股案被判刑關入牢裡的前兩任傅姓縣長的徐姓妻子，從中國國民黨不分區立委推上繼任縣長的寶座，維持了花蓮縣傅家政治王朝。

好山好水的花蓮，怎麼了？文化秀異之士輩出的花蓮，怎麼了！山的高聳、海的遼闊，造就的是這樣的狀況嗎？這難道不是一種特異現象，嘲弄著台灣？

「人進來、貨出去、發大財、成首富」這不是金光黨的口訣嗎？難怪從市井小民到達官顯貴，被騙財的人一大堆，被譏「又老又窮」的高雄，選民翻轉了發展的邏輯，竟還有一大堆人以為「九二共識」是「一邊一國」。

一大堆人為不甘陳其邁落選與他在駁二喝咖啡，聽音樂取暖，但這樣抵禦寒流，有什大用？高雄人，恭喜發財了。

再看看台中，一個市政亮麗、爭取連任的市長，眼看著花博的繽紛多彩，落選了。主要是紅黑派系大聯合，復辟成功。選後一週盧秀燕的網路聲量驟降為原來的三分之二，但又有什麼用？還不是黑道共治成形。

蔡英文總統執政風格未盡獲民進黨支持者認同，中央執政腹背受敵，被改革者反撲。但起作用的是北柯，他的「垃圾不分藍綠」，既打了中國國民黨，也毀昔日讓選的民進黨，挑起「世代衝突」為己用，成就了自己，不盡有益於台灣；而南瑜引風搧火、借勢發揮，引「階級矛盾」推倒改革的願景。

台灣人民的選擇考驗了台灣。如果台灣是正常國家，選舉結果或右或左，沒什麼。但既非左或右，而是台灣與對台灣有威脅、利誘的中國作用力的效應。台灣究竟怎麼了？是一個被詛咒的島!?不應該是，應該不是！是迷惘的島國？是的！

（作者李敏勇，詩人）

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