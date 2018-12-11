自由廣場》當中共想起人權，全世界笑了！

◎ 陳安

美國援引域外管轄權，要求加拿大逮捕「華為公主」孟晚舟，並引渡到美國受審，消息震撼了世界。孟晚舟是中國電信巨頭華為創辦人任正非的女兒兼接班人，在中美貿易大戰的敏感時刻，此事意義非比尋常。

首先，許多人質疑，美國的域外管轄權未免管太寬了，憑什麼要求第三國逮捕中國公民？殊不知美國這套管制法雖然屬於國內法，但它管制的對象卻是物，而不認人別身分。也就是說，只要涉及美國認定管制的敏感產品，不管你是哪一國人，美國就是管定了，雖然有點鴨霸，也許真的有國安必要的考量，老共服不服氣是另一回事，這就是大國說了算的國際現實。

更有趣的是，消息被壓了五天才曝光，這當然與習近平的面子有關，才和川普吃了一頓鴻門宴，立馬挨了一耳光，中國外交部和五毛黨當然悲憤填膺。中國外交部發表強硬聲明，譴責美國嚴重侵犯「人權」，並要求加拿大立刻放人。

中美貿易大戰孰是孰非，可以有很多說法，但要說到「人權」，應該只有一種普世的標準，孟晚舟被拘留，可以通知家屬，可以聘請律師維權，也沒聽說她在精神或肉體上受到虐待，一週內快速出庭為自己辯白。相對於李明哲，八個月杳無音信，家屬心急如焚求告無門，更別說他們自己的數百名維權律師，有些甚至長達三年沒消沒息，有些人回來之後變成了啞巴傻子，更別提此刻還在新疆「再教育營」裡的百萬維吾爾族人了。

有消息說，孟晚舟可能擁有加拿大國籍，果真如此，加拿大逮捕扣留公民，天經地義，中國也沒轍。這也是「有中國特色的社會主義」的奇談，中國有為數龐大的愛國藝人、愛國商人，他們對祖國充滿熱愛，動輒對不認同社會主義的外國人喊打喊殺，可奇怪的是，他們大都擁有美、加、澳洲等國籍，據估計中國持有雙重國籍者高達800萬人，嘴巴很愛國，行為卻洩漏了秘密，連馬雲也有意移民新加坡。

中國可以用種種手段抵制報復美、加，唯獨正經八百討伐美、加「人權」，實在有點搞笑的味道。中國所謂的「人權」長啥模樣？去問范冰冰和孟宏偉就知道，此時中國忽然索討人權，全世界都在笑。

（作者曾任新聞周刊副總編輯）

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