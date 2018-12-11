自由廣場》正視華為木馬 以免傷及台美互信

◎ 李道勇

最近，美國《國家利益》專文指出，中國「華為」今年4月在台北設立首家官方店面，且成為新北市板橋耶誕城贊助廠商之一。華為在2005年透過香港分公司在台設立辦公室，雖然在10個月後被政府下令關門，但2012年，甚至連調查局及總統府內也有員工使用華為網卡。

報導引述台灣資安研究員廖彥棻指出，華為所打造的「後門」對通訊帶來威脅，它有能力進行間諜或破壞行動，而台灣竟早已佈滿華為產品。他呼籲，政府應對中國製通訊產品的使用設置嚴格規範，若用未經授權的設備處理政府業務也應重罰。

《國家利益》（The National Interest）是美國一本政治外交性雜誌，以報導國際事務為主。作者多是退休外交官、智庫。在華為孟晚舟事件成為美中對峙焦點的此刻，《國家利益》也憂心華為恐將成為台灣「特洛伊木馬」，小英政府應正視這篇報導，並積極推動對應措施，避免對美台之間的互信、互動產生不利影響。

華為曾被指責長期幫助中共監視中國民眾，西方情報機構多年來一直質疑華為設備的安全性，認為它受制於中共政府，存在間諜和安全隱患。他們也主張不要使用華為的通信設備。日本政府也將跟上美國、英國、澳洲與紐西蘭的腳步，修法禁止採購華為產品。台灣真如國際市場研究機構益普索（Ipsos）的調查：是全球無知國家排行榜第三名嗎？

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）

朱立倫把國安當兒戲

◎ 陳安文

中國華為資通產品因有資安疑慮，美、英、日、澳、紐等國家已紛紛禁用，我國行政院工程會主委吳澤成表示，因華為產品有國安疑慮，將再行文各機關禁用。然而新北市長朱立倫卻說，民進黨要走出恐共，不要逢中必反，中國品牌或企業，只要合法在台經營、銷售，願意贊助、支持活動，任何合作都歡迎。但他並未說明華為贊助金額；甚至意有所指說，國安局何不乾脆禁止所有中國商品在台販售。

朱市長這番話令人憂心，難道，朱立倫「萬一」選上總統，華為的網路和電信設備將在台灣通行無阻？落實美加英澳紐「五眼聯盟」所憂心的「華為：在台灣的特洛伊木馬」？

當前，主要民主國家相繼宣布禁用華為資通設備，因為華為這些設備「兼具間諜與破壞功能」，對各國國安造成嚴重威脅。在未獲得華為合理解釋及有效改善之前，中央政府已函令機關禁用，這是維護國安的必要舉措，朱市長怎能強詞奪理、混淆國安是非呢？

（作者任職文教機構，新北市民）

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