自由廣場》20年九千億學費 得盤算盤算

◎ 陳文卿

經濟部去年遴選離岸風力廠商，並開出每度電五點八四九八元的費率。最近雖然要將明年的躉購費率調降，但每度電仍有五元多，相較於二點五元的第二階段競標價格仍貴一倍。經濟部的說明是，之所以有如此高額的價差，是因為第一階段獲遴選的團隊須落實產業國產化，有輔導國內廠商生根的義務。

當然我們相信躉購費率是經縝密計算出來的，絕不能菜市場式的亂喊價。既然價差是出在設備國產化，就應針對國產化成功的機會以及投資報酬率是否合理來檢討。也就是說，為了圓一個離岸風力產業國產化的美夢，必須在二十年間約多付出九千億元的合理性如何？

講白一點，如果依經濟部規劃，於2025年達到3000MW的離岸風力發電目標，則整個台灣西部海域都將已遍布風力發電機了，到時國內廠商即使武功都練好了，國內市場也恐怕無多大機會了，必須去爭取國外市場。可是拚得過歐美已有數十年市場經驗的大廠嗎？而這些幫我們輔導國內廠商的師傅級國際大廠，是否願意帶我們去爭取國際市場？這個要求能納入與遴選廠商簽約的條款內嗎？

離岸風力與陸上風力的最大差異，其實在於海事工程，包括海域打樁、海上作業平台等，這點國內確實缺乏經驗。但這是包括造船、航運、材料、氣象等科技的一環，所以我們欠缺的其實是橫向的工程科技整合，而不是單一技術的移植。

再從公平性原則來看，如果國內廠商因享受到技術輔導而有能力在國際市場攻佔一席之地了，則他們所獲得的利潤照理也應回饋給國內消費者（用電戶）才對。這些經濟部應提出更進一步的說明。

（作者任職環保服務業，新竹市民）

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