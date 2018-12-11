自由廣場》假菁英 從管中閔談台灣高教的崩壞

◎ 林榮秀

民進黨敗選之後，台灣統派媒體打蛇上棍，紛紛脅迫英賴政府說管中閔不上任台大校長，會影響民進黨政權等等謬論。本人以自己在美國R1大學任教30年的經驗，民進黨如果斗膽讓弊案纏身、私德不乾淨的管中閔就任台大校長，就等著2020年被台灣人民掃進歷史洪流內，永不超生。

台灣人民只要用常識去思考，「一個連自己申請校長的表格，都填不好，這種等級的申請人，如何去管理一個一年180億預算的國立大學？」

其實，管中閔事件只是台灣高教崩壞的表現。

哈佛大學以「真理」（VERITAS）為校訓，反觀台灣國內，像這事件中一些無法就事論事、不能堅守高道德水準的台大教師，這樣的學校如何變成一流大學？

台灣高教系統內「假菁英」的一個特點，就是集體裝眼瞎，說謊與不誠實，缺乏道德勇氣。管中閔台大校長遴選案，這種在國外早就因為管中閔不誠實，自我揭露（SELF-DISCLOSURE）故意不實、知法玩法的問題，不是管中閔自己退出下台，其他遴選委員早就大量請辭，不屑與這個缺乏道德的人同伍，甚或其他校長候選人也紛紛退出（因為不想和一位說謊無誠信的候選人競爭，列在同一場比賽的名單上）。台灣高教系統中的假菁英，可以耗上大半年，躲在虛無縹緲的大學自主與遴選法條的技術面鬼扯淡，其他大學的教授，也不敢出來把這些人轟下台，簡直丟臉丟到國際上！

（作者曾任美國大學終身與退休榮譽教授，現居台灣）

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