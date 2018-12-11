自由廣場》我反對綠白合作

◎ 林修正

柯文哲從政策略是在自己利益極大化下，根據民調決定策略、絕不得罪中國。柯文哲在台北市勝選之後，氣勢更盛，但同時綠軍卻兵荒馬亂，舉止無措。因此，此時提名立委，白軍先勝一籌。若合作提名，應該會偏向白軍。但因白軍僅強於網路作戰，本身尚無堅實、從底層努力打基礎的民意代表。因此若提名純白軍，勝算不高。若借將綠軍偏白的，他們若當選，必然偏柯文哲。問題是這些人在立法院的發言，到底是挺綠？挺白？而當柯文哲偏向中國，他們的發言就可能偏向中國，這些綠白合作的立委若發言偏向中國，對綠軍、台灣的傷害，遠高於藍軍。因此綠白合作僅在奉送給白軍。

同時白軍從原本沒有立委到現在有立委，對白軍助益甚大，照柯文哲以往的行事風格，他會以得到好處而感恩回報嗎？不會。綠軍這樣做很清楚是養虎為患的作法。實在不應合作。

就以二○二○年總統大選來說，柯文哲以台北市長的位置所提的要求，應該是總統、副總統，至少是行政院長的職位，民進黨有沒有辦法給他？且柯文哲所不得罪的中國若出手，能給予的，或者威脅柯文哲的東西，可能比那些還大、還多，柯文哲最後還是會靠向中國所要的藍軍。那麼在白綠合作的大旗下，未來柯文哲砲轟民進黨的傷害，將難以計算。

綠軍現在的重點是：團結所有綠軍、向國民講清楚以往政策的重點與清楚概念。而非抓個白軍來腹背受敵。

（作者現任中州科大行銷與流通管理系主任）

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