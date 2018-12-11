自由廣場》一個黨主席的大惑不解

當民進黨跟著禿子走…

◎ 陳奕齊

在當代政治史裡，我們很難找到類似的案例，時隔兩年餘的重大選舉之間，經濟數據稍具起色，重大失言不多，投票結果卻是豬羊大變色。由民調數據反推，從年中至十月中之間，中、彰、雲、高陸續應聲倒台，潰敗效應波及新興第三勢力。這群標籤各異的議員候選人，在民進黨地方首長敗選的選區裡，只有懂得避打民進黨對手的人（有的甚至貼過去），才有機會擠上當選名單；基進黨則是以最鮮明的色彩，得到聲勢與得票之間的最大反差。

基進黨一路壯士斷腕地戰，戰到知名度上翻數倍；相對地，民進黨則維持遲疑與觀望，選戰之中，沒有一個議題是由府院、民進黨黨部、重要縣市首長候選人所發動；就算送上門的東奧正名公投，有可能支持度過半，也迴避再三。是什麼樣的意識形態在支持這種坐以待斃的路線呢？答案：民進黨決策高層堅持了所謂的「政治零分」，讓全黨跟著禿子走，社會大風向也就跟著禿子與雞排走了。

就是「政治零分」，讓觀望風向取代帶動風向；就是「政治零分」，讓美中的新關係、東奧正名、中國在台的政經佈設、轉型正義、黨產等議題…無法被引入選戰；就是「政治零分」，讓該黨選後的檢討，迴避西方媒體指證歷歷的中國因素；就是「政治零分」，讓落第的選將們在選後還在靠「扮可愛」網羅人氣，無視自己的不力，所將帶來的二○二○危機；就是「政治零分」，造成從政這一行不再被視為一種塑造社會新價值的專業，而淪為一種民意調查業，最後因敗選，推著「社會尚無共識」踏上第一戰犯的位置，阻卻日後進步議題的推展。

選戰間民調數據的重大變化證明：民意是可以帶領的，基進黨一直相信這一點，也戰到最後一刻。但因為資源不足，無力抵抗「政治零分」的大風向，得到櫻花盡落的淒美結局；相對地，民進黨坐擁所有公資源，卻鼓勵一場不利於己的大風向，我們對此是大惑不解的。

二○二○危機能不能化解？當民進黨仍一直跟著禿子走時，基進黨可以扮演什麼角色來挽救局面？這是本黨未來十三個月最嚴肅的使命，我們深切以此自許；儘管選後一無所有，但我們的視野與抱負將是我們再度出發的豐富資產。

（作者現任基進黨主席）

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