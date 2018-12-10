鏗鏘集》國民黨「檢討」民進黨

民進黨在地方選舉受挫，自己要不要「檢討」，如何「檢討」，那是民進黨的事，與外人無關，也不是「輿論」的事，更不關國民黨的事。

不相干的人去檢討民進黨，既不科學，也搞錯自己的角色。外人可以客觀分析，卻沒有立場替民進黨「檢討」人事；沒有事實根據的「檢討」，就流於地方選輸，中央要負責，內閣要換人的奇怪答案。

各方神聖吶喊府黨院必須改組，內閣總辭；有成見的半仙隔空抓藥，乾脆預言蔡英文連任無望；連賴清德也難抗半仙的催眠，認為時間到會堅決走人，讓蔡總統能「大破大立」；真是怪論百出。

對選舉結果，沒有冷靜客觀的分析，只有叫人下台的情緒反應，那是不成熟。美國地方大，各地民情不一，在投票所出口處民調可以分析不同族群、年齡、性別、教育及所得各種因素的投票行為。美國民調及選民都誠實，這種分析也具可信性。

國民黨贏了地方選舉，卻指名部長下台，角色、邏輯都錯亂，如果部長不行，讓他們再犯錯，對國民黨更有利，老Ｋ何苦替民進黨擔心？

既非革命，改革講「大破大立」只是作文章。幾十年黨國體制，官僚體系都是同質機器人，政黨輪替，只能換幾個「長」，底下多的是「能混就混，能拿就拿」那批人。

上有政策，下有對策，政治並不像換了司機，車子就順利開動。陳水扁換行政院長像走馬燈， 有什麼「大破大立」？

不論威權或民主體制，都正受資訊革命的挑戰，真假訊息，不斷侵襲，愛起鬨的社會更缺少耐性。威權可不費時間封鎖與壓制；民主卻要靠清晰的理由說服，和人民公德心與判斷力的提升，換個新面孔不可能就「大破大立」。

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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