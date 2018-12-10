社論》烽火燎原的美中貿易戰

美中貿易戰在川習會後獲得九十天的緩衝時間，但外界仍質疑兩國能否成功解決爭端，停止貿易戰火。此際更爆發華為財務長、創辦人女兒孟晚舟因違反美國對伊朗的制裁措施，在川習晚宴同時已經遭到加拿大逮捕，可能會被引渡到美國接受審判。華為是中國最大通訊設備商，創辦人任正非係解放軍出身，其產品是否暗藏後門程式，危害使用國的國家安全，受到強烈質疑；且華為近年積極投入行動通訊5G的研發，是否涉及竊取美國高科技核心技術，更是爭議焦點。因此，孟晚舟被捕，不僅粉碎美中貿易休兵的假象，更觸動全球金融市場與科技產業的敏感神經。

事實上，G20川習會的九十天貿易停火協議雖被寄予厚望，但是，吾人認為此番貿易戰牽涉強迫技轉、市場准入門檻、智財權保護，以及國家資本主義造成不公平競爭的結構性議題，除非中國具有打破舊架構的改革決心，否則貿易爭端依舊無解。至於中國現階段採取的增加對美採購方案，只是短期的權宜措施，無法解開不公平貿易的難題。故而，九十天的休兵只是營造出表面的和諧景象，兩國的內在矛盾與較勁依舊劍拔弩張。其實，美中貿易戰之難以化解，癥結在於國家資本主義以及缺乏保護智財權與公平貿易的理念，乃是中國自一九七八年走上改革開放以來，經濟得以長足進步的主因。換言之，中國經濟能夠高速成長，成為世界第二大經濟體，乃是拜國家資本主義與貿易保護主義之助；加上其所建構的世界工廠地位，主力產品多屬低階微利之生活必需品，其在全球市場暢銷，有助於降低世界通膨，且不影響工業先進國家的產業利益。因此，工業先進國家對於中國扮演低價商品生產者的角色，即使未必樂觀其成，亦不致產生疑慮、排斥的心態。

然而，此一表面和諧局面終於在中國提出「中國製造二○二五」，目標要由以量為指標的製造大國，轉型為以質為指標的製造強國；以及「一帶一路」意圖重現古代中華帝國及其朝貢體系，使中國由區域大國躍升為全球霸權時，其與既有的世界經濟政治體系的矛盾便不可避免地爆發了。中國睡獅甦醒了，未必是壞事，關鍵在於中國欲採取何種手段成為政治與經濟強權。目前看來，其在產業發展上依舊是竊取技術與智慧財產，以及以市場作為誘因強迫外國企業技術轉移，更且動用國家資金大量併購、購買技術、挖角人才，形同是以一國之力欲在商場上殲滅遵循市場規律的私人企業，其之稱霸全球經貿體系，乃可預見之事。而在政治上，所謂一帶一路表面上係中國挹注資金援助周邊國家的經建計畫，分享繁榮與福祉，實際上則是利用債務陷阱，將貧弱國家綁進中華帝國，締造現代中華帝國崛起的霸業。

總而言之，中國採取不正當的政治經濟崛起模式，顛覆了植基於公平貿易與自由市場理念的全球經貿遊戲規則，並且觸犯了國家之間的獨立、自決、平等的國際政治規範；尤有甚者，亦嚴重侵犯了美國賴以強勁成長的智財權與高科技關鍵技術，以及公平對等的立國精神，美中貿易戰引爆可謂其來有自。而美中貿易爭端若欲得到徹底解決，中國必須採取行動嚴懲盜竊與仿冒行為，開放市場，放棄國家資本主義的補貼政策，此舉意味著中國必須走上自主研發，與外企公平競爭的艱辛道路，並且接受經濟低度成長的事實，完全推翻過去三、四十年驚人成長的經驗，中國能否下定決心，殊難樂觀。因此，美中貿易戰幾乎注定是一場漫長的對抗過程；孟晚舟被捕事件，只是其中激起的火花罷了。

美中貿易戰的片段插曲，如中國中興通訊遭到重罰、美國司法部起訴福建晉華、聯電及其前主管，到孟晚舟被捕，在在反映美國在傳遞一個清楚的訊息︰此即智財權與高科技是美國維繫經濟強權地位及強勁成長的動能，乃是國家生存與安全的核心利益，不容遭到侵犯。對於美國展現捍衛智財權與高科技產業的決心，台灣應該嚴肅思考，到底要站在哪一邊？相關產業供應鏈應如何因應？方不致像誤入叢林的小白兔，在兩頭猛獸拚鬥互咬之際，淪為不幸的祭品。

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