自由廣場》看懂法國黃背心運動

◎ 梁崇民

近年來，法國政府為執行綠色生態環保政策，不斷調高油價和燃油稅，引起民眾強烈反彈。法國6千7百萬人口之中，81%擁有駕照，51%每天開車上班。因此對數千萬法國人而言，油價和燃油稅在2017、2018年連續上漲，並且在2019年1月還要繼續上漲（柴油稅上漲0.065歐元、汽油稅上漲0.029歐元），令人吃不消。

2018年10月23日，忍無可忍的穆后（Jacline Mouraud）女士，以手機在家中製作短片，抗議政府提高油價、提高燃油稅、到處設立超速雷達監視器等擾民措施，導致民眾怨聲載道。該影片上傳後，立刻引起社群媒體廣大回響，點閱很快就超過6百萬人次。

根據法國交通法規，汽車駕駛在車內必須備有三角形故障標誌、黃背心、酒精測試器，因此黃背心原本為加強汽車駕駛安全的象徵。11月17日（週六），網民穿上黃背心抗議政府苛政，展開了第一波黃背心運動。他們在法國各地高速公路、收費站、圓環、超市進行抗議，導致交通癱瘓。法國內政部所公布資料顯示：約29萬人在全國兩千多個地點示威抗議。

黃背心運動純粹由網民自動自發，背後並無任何政黨或工會的操作。但群眾與警方激烈對峙情境下，容易失序；加上蓄意破壞者混進人群趁火打劫，導致維安憲警遭到攻擊、汽車遭焚燒、櫥窗被破壞、商家被掠奪等怵目驚心事件。

第一波黃背心運動造成一人意外死亡，409人受傷，282人因涉及暴力行為遭警方偵訊，其中157人遭到拘禁。接下來，11月25日展開第二波抗議、12月1日第三波、12月8日第四波。由於已經從原本的和平示威變成流血衝突，並且遭到極左、極右政黨的政治炒作，使得參與人數未增反減。在12月8日行動中，憲警改變策略，採取許多預防措施，應用了新的鎮暴工具和裝甲車，使得受傷人數大幅減少，遭到偵訊拘禁人數大幅增加。

經過四次大規模的示威抗議之後，法國總統馬克宏已無法繼續低調「潛水」。在民調低落、危機四伏情況下（有人要求馬克宏下台，也有人要求解散國會），他是否能在這兩天挺身而出，化險為夷，是目前法國和國際社會關注的一件大事。

（作者為巴黎第一大學國際關係博士，輔仁大學教授）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/