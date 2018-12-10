自由廣場》產期調節 農業問題關鍵

◎ 蔡國顯

九合一選舉，許多原本民進黨執政的農業縣市，除了屏東外，多一一政黨更迭，有人歸咎於農產品的滯銷。然而不管哪個政黨執政，都有農產品產銷的問題，由來已久，認真說起來關鍵在產期調節的失衡。

國人的習性，看到那一樣好，就會一窩蜂搶下去，高麗菜、香蕉、鳳梨、芭樂都發生過，等到收成時大量上市，價格就不容易好。加上大部分農產品不耐久存，即使能存放，僱工採收、 包裝運送、搬運進庫冷藏、租用場地冷藏，以及出庫再搬運、行銷等，包括紙箱、人工等等都要開銷，一般來說，沒有把握也不太敢去冒這個風險。

不過，農友們如果能學習做好產期調節，和農會及農政單位充分配合，或許可以規避這種風險。以芭樂為例，許多芭樂農看到價格好，幼果又長出來時，或者是去年此季價格好，就急著搶包搶種，等到收成時，市場供應量放大，價格滑落。搶收潮過去，沒得採時，價格又一飛沖天，只能眼睜睜看著無貨可採的窘境，中央農政機關也很容易成為批評箭靶。

以芭樂為例，若不事先數月前做準備，等到知道時就來不及了，捨不得疏花疏果和修剪枝葉，結果品質不良，價格也一瀉千里。產期過後又沒芭樂採，市場價格扶搖直上，應驗「菜土菜金」，令人嘆息。

（作者為專業果農，著有《拔仔狀元》）

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