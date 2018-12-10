自由廣場》來個「高麗菜節」吧！

◎ 陳宏煇

高麗菜又盛產，有的農民是整片犁掉當肥料，有的農民則是開放讓民眾自行採收，一顆只收十元，多少補貼血本。只是同樣的情形，每年都不斷地重複發生，前陣子是香蕉，現在則是高麗菜，但相關單位都是用補貼耕鋤的方式，或是呼籲農民改種其他蔬果，似乎沒有比較有效的方法。

事實上，很多人建議可以多吃高麗菜，有的地方政府或企業也很捧場，買了很多高麗菜來請民眾吃，也有人建議可以買來做泡菜或水餃等副食品，這些建議都很好，但高麗菜不可能天天吃，因此製作成泡菜或是水餃等副食品的方式是比較可行的，如此也比較不會吃膩。

筆者建議，地方政府或農委會可以在產地舉辦「高麗菜節」，開放讓民眾直接下田採收高麗菜，讓小孩子能夠了解高麗菜栽種、熟成的背景及農民的辛勞，還能在現場DIY教學泡菜和水餃等副食品，讓親子可以享受自己動手做的樂趣。重點是家長學會了製作方法，回家也能和小孩一起做，更能有效刺激民眾購買高麗菜的意願。請農委會和地方政府不如趁此機會既推廣高麗菜，也教教大家如何製作高麗菜的副食品，讓農民的心血不會付諸流水。這是多贏策略！

（作者為農民子弟，新北市民）

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