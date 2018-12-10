自由廣場》「拒統」就是台灣價值

◎ 陳宣仁

民進黨對此次選舉慘敗的檢討和反省本是必要，然更重要且急迫的是要找回曾經的支持者。距離二○二○年總統大選僅剩十三個月，任何重大政策的推動或修正已然不及，而其實凝聚台灣人民的共識近在眼前。

自從中華民國代表唯一合法中國的神話破滅後，獨立加上維持現狀的「拒統」，早已成為長期主流民意。不論是支持正名公投（台獨）或是維持現狀（華獨），其實最大公約數正是符合民意的「拒統」。然而，韓國瑜選前說政治零分、經濟一百分，選後隨即承認一中的九二共識，馬英九甚至言明不排除統一，國民黨快速露出馬腳。

兩岸議題在地方選舉較難發酵，但層級拉高至總統大選，「統一」或「拒統」正是兩黨兩岸主張的根本差別。任何政策都會有正反兩面的聲音，但年輕世代不會因為一例一休就失去天然獨的基因，中老一輩也不會因為同性婚姻就抹去白色恐怖的記憶。因此，民進黨政府接下來的態度絕不能再曖昧不明，應大聲地向中國、向全世界表明台灣人民拒絕被統一的心聲。

日前代理主席林右昌表示不需要再講民進黨過去的貢獻，但要注意的是，唯有點出國民黨過去（威權）及未來（統一）與自身的差異，才能凸顯民進黨和人民站在一起的台灣價值。

（作者任職於四大會計師事務所，台北市民）

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