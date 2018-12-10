自由廣場》若因年改敗選 打落牙齒和血吞

◎ 曾家珍

二○一八年地方選舉，民進黨大敗，箇中原因固然很多，先不論中國網軍大舉攻台，與台灣特定媒體裡應外合，境內部分，我認為最主要的「眉角」是軍公教的年金改革所帶來的後遺症。

年金改革後，每個軍公教每月少了二萬元以上的收入，這些錢有一大部分原本被用來全台趴趴走，台南的小吃店，高雄、台中、台北的夜市、商圈，都有退休軍公教的足跡，對旅遊業挹注不少，旅館業者、運輸業者、金飾業者、衣飾業者等也蒙受其利。當初就有被改革者說了這麼一句話：「少了這麼多的年金的錢，叫我們如何旅遊？」乍聽之下令人訝異、髮指，直到這次選舉，才發現這句話的後坐力有多大，推測所有受影響的業者一起在這一次選舉發酵出來。

如果民進黨是因為推動年金改革而敗選，民進黨的支持者應該打落牙齒和血吞，沒有什麼好檢討的，也沒有什麼好下台的！因為年金改革沒有錯，不應該退縮，否則做對的事情、公道的事情，如果因為選票而髮夾彎，反而在歷史上留下「只求勝選失去了追求正義的勇氣」的污點。

所以二○二○年總統大選，小英要繼續出來選，也許仍會敗選，但是要有擔當的接下來選。既然不少人都說二○二○年誰出來代表民進黨選，都會輸，那就不如讓小英擔當下來。等待再一次政黨輪替，讓人民看懂年金改革的正義，讓被改革者已經調適好所受到的衝擊之後，民進黨就有很大機會再把國民黨拉下來。

民進黨或許會在二○二○年失去一次中央執政機會，但一定會在歷史上留名，因為，讓台灣避開「希臘化」命運的年金改革，是在民進黨手中完成的！

（作者為藥師，台北市民）

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