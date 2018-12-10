自由廣場》朱立倫通關密語？

◎ 黃惟冰

由新北市政府主辦的「新北耶誕城」活動，主要贊助商中國電信設備大廠華為的標誌，也高掛在新北市政府大樓的醒目之處。然而，此情此景，放在今天的國際局勢下觀察，卻是充滿著突兀與矛盾。

首先，華為財務長，同時也是華為創辦人之女的孟晚舟，已在今年八月遭美國政府通緝，並在本月一日過境加拿大時遭逮捕，罪名是詐欺。加拿大檢察官表示，華為在二○○九至二○一四年間，利用衛星公司的名義，繞過美國與歐盟針對伊朗的制裁，將許多電腦設備輸往伊朗。但，身為華為高階主管的孟晚舟，卻持續隱瞞衛星公司與華為之間的緊密關係。由於美國與加拿大之間簽有司法互助機制，因此加拿大政府此次也是應美國政府要求，出手拿下孟晚舟。後續更可能循引渡條款，將孟晚舟移送至美國。

此外，日本讀賣新聞也於近日指出，日本政府正在研擬禁止使用華為等中國電信設備廠商的產品，以防止資料洩漏與網路攻擊。類似的作法，包括美國、澳洲、紐西蘭、英國等國家，亦已陸續採行。

兩相對照，讓人不禁質疑，當世界幾大民主國家，以及台灣重要盟友紛紛表態抵制華為的通訊產品與商業模式時，為何新北市政府卻要反其道而行，毫不避諱的接受華為的鉅額贊助，並將自己的大樓門面變成華為的廣告看板？這樣的作法，難道不怕讓國際社會認為台灣「站錯邊」？

無需諱言，位處西太平洋第一島鏈核心位置的台灣，長期以來都是民主制度與市場經濟，抗衡極權統治以及非市場經濟制度的最前線。這樣的關鍵地位，在美中貿易戰方興未艾，各國都在重新審視對中政策的當下，更顯得動見觀瞻。

換句話說，新北市政府大樓前華為標誌所代表的意義，以及此舉在國際上可能產生的各種解讀，絕非新北市政府一句「正常商業贊助」就能輕鬆帶過。還是說，作為國民黨二○二○總統大選熱門人選的朱立倫，正是希望藉由這樣「擦邊球」的手法，來向對岸傳達某些他在選前不方便說出口的訊息？

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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