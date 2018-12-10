自由廣場》核電美麗的錯誤

從台大風險中心的一份調查談起

◎ 林尚榮

台大風險中心日前公布調查，台灣有高達八成二民眾關心能源政策，但僅三成二答對主要發電方式為燃煤，有四成四誤認是核能。

美麗的錯誤不只一端。核能是台灣的好能源；台灣沒有核電會缺電；煤電是台灣空污的源頭，而核電是其替代選項，這些一籮筐都是。

今年六月，馬英九呼籲「核一、核二、核三除役要再考慮，核四一定要恢復運轉，才能解決北部缺電問題」。之後能源政策相關公投上場，空污議題成了台中市長選舉的主軸，結果就不再贅述了。

核電如果這麼神通（馬前總統所謂的「夠、穩、廉、潔」），那麼在全球能源市場的競爭上，它的增速應當遠高於發電總量的增加，不斷提升佔比才對。但事實不然！

九合一大選前，國際能源署發佈《世界能源展望2018》，不久，英國《金融時報》能源評論員就二○一八年的《展望》報告與十年前做了對比，發現在二○○八年碳氫化合物（石油、天然氣和煤炭）佔全球能源總供應的八十一%，現在這個比例仍是八十一%，而以風能和太陽能為主的可再生能源，則從十年前的一%提高到七%；可再生能源並沒有在取代碳氫化合物，而是在取代核能等！

作者在更早的專文指出，核電在全球發電的佔比已從二十年前的十六‧五%，降至現在勉強達到十%。因為過去八年，太陽能發電成本下滑八十六%，風電下滑六十七%，且相關技術不斷精進。

日本能源經濟研究所(IEEJ)所發布的《IEEJ Outlook 2019》，指出二○一六年核能發電佔比是十%，預估二○三○年降為九%，至二○五○年再降為七%，這時全球電力結構依序為：煤炭三十%，天然氣二十九%，水電十二%，風電十%，核電七%，太陽能六%，其他可再生發電四%，石油二%。其中佔有率提升者為天然氣、風電、太陽能、其他可再生發電。煤電佔比減少八個百分點（二十一%），核電減少三個百分點（三十%），是較大輸家；核電也是被取代者。

然，全球都在減核嗎？不！根據日本經濟新聞的報導，二○○○年之後，中國投產了三十三個核電機組，佔全球的四成左右；「中國製造2025」也把核電站定位為重要技術。排名第二的俄羅斯投產十五個機組，印度（十一個）緊跟其後。

與這些新興市場國家的擴核形成對比的是，歐美國家出現了脫核潮流。如美國，從一九七○年代迄今共興建一百五十個核電機組，目前仍在商業運轉的剩下九十八個，預定二○二五年之前再關停十一個，主要原因是由於頁岩油革命。在歐洲，德國和法國等國出於安全性考慮，計劃擺脫對核電的依賴。IEEJ也指出，日韓未來新建核電廠的難度將增加。這是工業發展史上的另類「你丟我撿」。

有報導指出，中國提升核電技術是擴充軍備一環；印度的核電站出口則是為了對抗中國；這是核能議題的另一個層面。馬的擁核，是不是也有另一個層次的別有用心，就不得而知了。但從公投的結果來看，建立在這些美麗的錯誤，他是勝方無庸置疑。

（作者為上市公司高階主管）

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