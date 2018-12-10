自由廣場》核廢料最終場址 清大旁邊如何？

◎ 鄭先祐

報載，核一廠一號機，已經是黑戶！運轉執照已到期，卻無法進行繼續延役運轉，或結束除役。問題卡在核廢料（用過燃料棒）的原來暫置場區已經爆滿，新建的乾式貯存場又無法獲得當地（新北市）政府同意啟用，因為台電至目前仍無法確定核廢料最終場址。新北市政府擔心，最終會放在當地！

核廢料最終場址是個燙手山芋，特別是用過的燃料棒，高強度，會發熱，且半衰期很長，長達數百年，千年，甚至萬年。只要有核電，要找尋最終場址，世界各國都非常頭痛。

台灣核電啟用初期，美國擔心台灣發展核武，而要求台電用過的燃料棒必須運回美國。但據說，當時運到美國的港口時，就被拒收，原船載運回台灣。這些高強度的核廢料，美國自己就很難處置了！

理論與實際顯示台灣於可預期的未來，都無法確定核廢料的最終場址。因此，或許需要考量暫時（多年）的處置場址。我個人大膽的說，若自然條件許可，這個場址可選在清華大學附近。理由是，這裡有全國最早、最知名的核工系所學者專家可就近照顧核廢料，以確保安全無虞。而且，有鉅額的回饋金，可資助清華大學成為世界一流的大學。可說是兩全其美的選擇。何況，因為清華大學位於新竹，這樣可遠離大台北都會區。況且，這只是暫時的，只要能找到永久的最終場址，就可搬過去了。若當地有反對壓力，則可迫使這些學者專家們更盡力的找尋最終場址，儘快解決這個無解的難題！

（作者為國立臺南大學環境與生態學院教授）

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