自由廣場》反日急先鋒

◎ 洪世才

反日本核災地區食品進口公投過關，日本外相表示可能會影響台灣加入（CPTPP），引發反日本核災食品進口的公投領銜人郝龍斌不滿也是情理。但郝龍斌解釋成「戳破台日史上最友好」的謊言，這樣的解讀，暴露了郝龍斌的低能。

國與國之間的友好表現在各個層面，有國防的結盟等友好、有文化、有藝術交流等方面的友好。日本核災地區食品是否有害人體健康，日本方面以科學數據表示，核災地區食品沒有問題，而世界各國除了台灣和中國（中國已表示將解禁）不允許進口外，台灣的反日本核災地區食品公投過關，表現對日的不友好，日本政府為其農民有這樣的反應，說幾句強硬的話，也在情理之中。

但郝龍斌卻把這種攸關台灣加入跨太平夥伴全面進步協定（CPTPP）的重大利益，操作成反民進黨的語言，這是多麼無知的政治動作。如果不是無知，那就是根本不把台日關係的友好當一回事，還在操作藍綠之爭。

賴清德院長回應表示，公投結束後，日方有這樣反應可以理解，也不意外，這的確是台灣加入國際組織非常艱難的挑戰。行政院發言人Kolas說，台灣為了加入（CPTPP）已經做好包括法制面和制度面修正等許多努力，就等著加入。但因公投變數，會請相關部會、單位向日方說明，尋求諒解，爭取繼續支持。

擔任反日本核災食品進口公投的領銜人郝龍斌，在這個時刻把台灣加入（CPTPP）的變數倒打民進黨一耙，不夠厚道，製造問題後，又把問題丟給別人。

（作者曾任記者，彰化縣民）

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