自由廣場》民進黨需要新面孔

◎ 紀安秀

拜讀「民進黨戰國時代」三位讀者投稿，或認賴清德若堅持離開，可由陳菊接閣揆，或認應由小英繼續參選二○二○年，承擔責任，或認由蘇貞昌接閣揆，既沒有卡位問題，也可以超然立場，穩住大局，各有理由及見地。但筆者認為，幾個老面孔轉圈圈，這樣的安排，想讓民進黨大改造大躍進，顯然自欺欺人。

許多新北友人表示，雖然不喜歡侯友宜，但絕不會票投蘇貞昌，因蘇幹過省議員、屏東縣長、立委、兩任台北縣長、行政院長，雖然歷練豐富，評價不差，但民進黨難道沒人了嗎？世代交替只是口號嗎？回鍋接閣揆，必然陷入相同窠臼，人民恐怕也不會買帳。蘇倒是可接黨魁，因為這是民進黨的家務事，只要多數黨員接受，能穩定軍心，化解派系紛爭，正面迎戰立委、總統大選，就是最佳的人選。

先讓陳菊和賴清德休息沉澱，閣揆或總統府秘書長則交由林佳龍及陳其邁接棒，林於台中市長任內表現不俗，陳的政治歷練及能力，評價也很高，兩人敗選都是非戰之罪，加上兩人都曾任職中央，由形象良好的新一代提前上陣，絕對可以讓人耳目一新，怎能因循守舊？

（作者為家管）

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