自由廣場》香港淪為中南海後院

◎ 葛雋

華為孟晚舟事件發生後，全世界人們再一次把目光轉向香港：又是一個持香港永久居民身分證和特區護照的中國人在國際舞台犯案，又有一家打著香港註冊公司旗號的中國企業，明目張膽地和恐怖主義極權國家做生意。唉，倒楣可憐的香港，自一九九七年七月一日起，好事輪不到她，壞事醜聞接踵而來！一顆璀璨明亮耀眼的東方之珠，已淪為一粒膨脹發霉變味的大排檔魚蛋。

當局最近一次人口普查為七四○萬人，然而馬上要進行的全港更換身分證工作，政府卻宣佈有八八○萬張身分證要改換。好奇的市民問官員怎麼會多出一百多萬張，有關部門卻支吾以對搪塞了事。現在終於真相大白：原來這多出來的一百多萬張「永久居民身分證」，不就是發給孟晚舟一類的「神秘人」嗎？

我們遠的不提就說近的，那些來自中南海的皇親國戚，那些太子黨秘書幫黑社會暴發戶，哪一個不是「香港永久居民」？從薄谷開來到李小琳，從賴昌星到郭文貴，他們不是斂財就是洗錢，炒樓炒股炒至天價，令香港人望樓興嘆，連中產也無法買到自己的居所。這些「新香港人」把香港搞得烏煙瘴氣一敗塗地，然後告訴你「明天會更好」。

根據中英協議，香港每日要接受一五○名中國人成為香港居民，原意是家庭團聚。然而這一五○個名額，香港政府無從過問、無權審批，因而成為中共官員斂財貪污的水龍頭。不久前，河北省有個被揪出叫張越的政法委書記公開交代，一張移民香港的單程證竟可以賣到兩百萬，難怪香港政府永遠也得不到「審批權」，難怪特首林鄭月娥聲稱「這是一條紅線」，誰提爭取審批權，誰就是「搞港獨」！

香港一百多年來都是一個獨立的關稅區，鑒於近年來有目共睹的變質變色，美國國會開始考慮是否要取消香港的獨立關稅區地位。香港市民選擇的是坦然面對，皆因哀莫大於心死。

（作者為香港退休作家）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/