自由廣場》人事重整 先拿掉鏡子

◎ 林正二

賴清德院長日前宣布，時間一到就堅定離開，讓蔡總統大破大立。預期這會期總預算通過後，賴揆將率領內閣總辭，小英必須立即任命新院長，並重組內閣，推動各項政務。

二○二○年總統大選在即，民進黨要反敗為勝，在不到一年的時間，須端出讓人刮目相看的政績；故小英總統應任用有豐富國政經驗、行政能力甚強的人擔任閣揆，才能在很短的時間有亮麗表現。

以此標準審視院長人選，應以此次新北市長選舉表現傑出的蘇貞昌最為適當。蘇曾任行政院長，熟悉國家大政，做事甚有魄力，而且有現代化思維，此次選舉，即運用新科技闡述市政，打了非常漂亮的選戰。由他擔任行政院長，應可駕輕就熟，能因應瞬息萬變的網路時代，於短時間內繳出傲人的成績。

由於時間甚為急促，如果蔡屬意蘇，應在明年一月賴辭職前的這段期間，三人嚴密審視影響選情的民生經濟、貧富差距、產業轉型、勞資關係、農漁產品、旅遊產業、環保核能、同婚及年改等問題所在，以及擬定改革方向，以確定未來施政方向，並據以擇選新閣員。

建議小英總統與未來閣揆，內閣除應大幅改組外，須摒棄以往找自己人或跟自己想法相同者的狹隘思維，不應只限定從各部會、學術機關或智庫找人，應廣泛徵選各界人才，以能提出上述各項問題具體改革策略，且有宏觀視野、做事魄力與政策論述能力者為優先考量，期能開創新局，以嶄新的氣象讓民眾耳目一新，對新政有所期待。

蔡總統除了要從國防、外交與法理，加強「維持現狀」政策的效能與論述，以團結民進黨及凝聚國人共識外，未來新內閣成立後，蔡與新閣揆必須責成各部會首長，以挽救即將破產公司的緊迫盯人走動管理方式，興革各項政務。各部會應要求所屬單位擬定嚴密的業務改進時程表，每月彙整業務推動情形，向閣揆與總統報告政務改革進程以及所遭遇的困難，會商解決辦法。

此外，蔡總統及閣揆應定期向民眾闡述政府政策，相關部會首長應配合論述，並透過媒體與網路詳述政務；行政院發言人辦公室應擴大組織，緊密聯繫各部會，加強政府文宣工作。

蔡總統如能加強現實感，改變用人與做事方式，以破釜沉舟的決心，大幅改組內閣，訂下改革時程表，一年內端出讓人民有感的亮麗成績，二○二○年將有機會反敗為勝。

（作者為退休駐美外交人員）

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