自由廣場》民進黨戰國時代

◎ 邱世長

賴揆在行政院舉行「說明選後檢討結果」記者會，賴清德公開宣布，時間一到他就會「堅定的離開」，賴清德還說出「只有我離開，總統才有可能大破大立，新的局面才有可能產生」。

賴清德此語一出，已經表態等明年一月中央政府總預算審完，他將不戀棧的離職。

台灣當前混沌的政局，立刻柳暗花明，沒有模糊空間。賴揆上述言論，表面上是尊重蔡總統的人事權，讓蔡總統能大破大立，展現政治新局；實質意義，就是賴清德將揮揮衣袖，離開行政院，這是責任政治的展現，他反而能獲得外界掌聲，只是換成蔡總統要頭疼，到底誰夠分量來繼任閣揆？

二○○○年三月，台灣首次「政黨輪替」，為何陳水扁總統要找「國民黨」的唐飛來組閣？因為閣揆不是縣長，要負責的重大決策，如有閃失，這是「失之毫釐，差之千里」，造成的後果難料；二○一六年蔡英文總統上台，為何要找「無黨籍」的林全當行政院長？林全還是外省人第二代，來自深藍家庭，難道不怕黨內反彈嗎？

真相就是行政院長必須日理萬機，除了自己政治分量要夠，行政能力要卓越，對於國政大局，也必須瞭若指掌。

放眼黨內人士，具有此條件者不多，賴揆若是堅持要離開，陳菊可能必須要接任閣揆，才能解蔡總統心中無人可用之焦慮，因為時空背景不同於陳總統在二○○○年是綠營首次執政，而現在已是二○一八年，蔡總統總不能到藍營去求才吧？

（作者為教師）

◎ 曾家珍

二○一八年地方選舉，民進黨大敗，箇中原因固然很多，但最主要的「眉角」是軍公教的年金改革所帶來的後遺症；年金改革後，每個軍公教每月多多少少要少三萬元收入，這些錢有一大部分被用來全台趴趴走，台南的小吃店，高雄、台中、台北的夜市、商圈，都有他們的足跡；帶動旅遊業蓬勃發展，旅館業者、運輸業者、金飾業者、衣飾業者等大受其利。

當初就有被改革者說了這麼一句話：「少了這麼多的年金的錢，叫我們如何旅遊？」乍聽之下令人訝異，直到這次選舉才發現這句話的後坐力有多大，所有受影響的業者一起在這次選舉發酵出來。軍公教的年金改革沒有錯，不應該退縮；但如果民進黨是因為這個原因而敗選，民進黨的支持者應該打落牙齒和血吞，沒有什麼好檢討的，也沒有什麼好下台的，做對的事如果髮夾彎，反而在歷史上留下「只求勝選失去了追求正義的勇氣」的污點。

所以，二○二○年總統大選，小英要繼續出來選，可能仍會敗選，但是要有擔當的接下來選；在這種情況下，誰出來代表民進黨選都會輸，不如讓小英擔當下來。當經過再一次政黨輪替，讓人民習慣年金改革的波浪之後，民進黨再出來公平的與國民黨搏鬥。如此民進黨雖然暫時失去了一次政權，但會在歷史上留名：軍公教的年金改革是在民進黨手中成功的。

（作者為藥師）

◎ 陳文卿

民進黨選舉失利，行政院長賴清德第一時間向總統遞出辭呈以負起政治責任。賴院長雖被總統以穩住政局為由慰留下來，但昨天卻講得很白，「時間一到會堅定離開。」因此接下來有兩個問題：離開的時間點如何，以及誰來繼任組閣？

賴清德離開後雖然可海闊天空，但若立即拍拍屁股走人，對未來發展恐怕不利。因此，維持政局的穩定性當然是最重要的考量點，而這就又與繼任人選息息相關了。也就是說，必須先有可穩住陣腳的繼任閣揆，才是賴院長能離開的時候。

蔡總統現在最頭痛的應該不是二○二○是否拚連任的問題，而是剩下一年多的任期如何重拾民眾的信心，否則換誰來選二○二○都一樣。

黨內中生代接班當然是很理想，但總是會被拿來跟賴清德做比較，如此一來恐怕就很難找了，所以請蘇貞昌重作馮婦可能是蔡總統手上能打的唯一王牌。

蘇貞昌雖然在新北市長選戰失利，但不能與高雄、台中的敗選等量齊觀。選前大家都知道新北市這一仗很難打，蘇貞昌卻願意毅然撩落去，完全是不計個人毀譽，百分之百為黨的大局著想。坊間的評論是，以蘇貞昌曾當過行政院長的格局再當新北市長絕對綽綽有餘，但畢竟是屈就了，所以票投不下去。雖然敗選，最起碼將民進黨的基本盤守住了，因此絕不能以成敗論英雄。

蘇貞昌接閣揆的重要意義是，沒有卡位的問題。蘇可以站在超然的立場，穩住大局以迎戰即將到來的立委、總統選舉。

（作者從事服務業）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/