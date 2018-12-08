自由廣場》娃娃機之亂

◎ 程仁宏

央行總裁楊金龍在立法院財政委員會報告明年度業務計畫及營業預算，立法委員江永昌質詢時，指出央行108年度預算，硬幣發行成本將近17億元，其中有10億元是發行10元硬幣，占比超過六成，楊總裁解釋：因為現在夾娃娃機非常盛行，10元硬幣需求提高。夾娃娃機業者賺錢，卻要花全民公帑10億元，合理嗎？若是夾娃娃機如蛋塔泡沫化了，浪費的公帑誰來買單？

夾娃娃機最近在街頭遍地開花，從北到南、從西到東，連日月潭風景區都開了不少夾娃娃機的店家，台灣娃娃機公司達3353家，全台夾娃娃機店家數超過一萬家，據財政部統計，夾娃娃機店最多的縣市，分別為新北市、台中市以及桃園市三大直轄市，依新北市警察局統計，新北市有1134處夾娃娃機店，以每家店20個機台計算，約有二萬餘個機台，且不少店家都在學校附近，夾娃娃機害學生花光零用錢。

依台灣家扶基金會調查，有43.6%的兒童幾乎每週都玩夾娃娃機，10.9%每週會玩4天以上，7%兒童常在晚上10時後去玩。顯現出夾娃娃機對兒童身心發展帶來極大影響，新北市政府開了第一槍，提自治條例規範夾娃娃機店的設立，要求在學校方圓100公尺不准出現夾娃娃機。

在此呼籲行政院、教育部、新出爐的台中市盧秀燕市長及連任的鄭文燦市長，應該借鏡新北市對夾娃娃機店設立的規範，避免學童沉迷於夾娃娃機。而央行應該重新評估，為了夾娃娃機砸10億元發行10元硬幣，有必要嗎？

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/