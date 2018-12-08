自由廣場》選票是唯一的檢驗標準？

◎ 黃旭

民進黨九合一選舉大敗，檢討之聲揭竿四起，但有些主張卻恰好凸顯出執政敗因。其中最值得注意的是，「選票最大」的思考方向。

民主常被誤認為就是一個投票制度。選民投票，表達大部分民意；執政者遵照辦理，期待贏得下次選舉。在這個邏輯下，「選票最大」的原則指導著執政者調整政策，重新合縱連橫。就算曾經聲嘶力竭標榜本黨價值，敗下陣之後，也要匍匐選票腳下，搖尾求和。

但人民在乎的事，並不是政黨是否繼續執政，而是他們生活其間的社會。選舉失利，固然可能政策不佳；但選舉反映的民意，也是長期耕耘的結果。耕耘不勤，收穫自然不豐。執政者應該自問：耕耘的社會理想與價值是否清晰感人、獲得人民認同？當這些理想變得模糊、隱晦，消退在與在野黨不分的論述中，說服群眾投自己一票當然變得困難。

理想的社會與價值，存在書中稱「烏托邦」，在現代社會中引領人們對美好生活的想像。由於它與真實社會存在著距離，讓我們對它的憧憬形成一種「動能」（momentum），引領社會力量企圖建立另類秩序。對乾淨空氣的憧憬，讓我們勇於嘗試不同能源；感人的同性愛情故事，讓我們贊成多元家庭；對國家的熱愛，則讓人們願意抑制經濟誘因，甚至犧牲生命…

一位優秀的執政者，能力即在於正確的看到社會某些缺點與危機，並將理想社會的圖像「描繪」成大眾的利益。這其實就是一種對群眾進行說服的工作，考驗著執政者的領導力。他必須能從各種主張中，分辨出進步與保守、虛矯與真誠；能夠透過民眾參與的文化教育等機構，與進步力量站在一起，共同面對群眾，描繪出理想的生活。當人權、綠色能源、環境、勞動正義等理想被高舉，並被描繪成與大眾生活相關，原本不認識這些問題的群眾才會被吸引與說服，成為執政者開拓出的一張張選票。

換言之，執政者「贏得」選舉，並非迎合既定的社會，而是因為她成功地描繪出理想，讓進步的政策，從少數變成多數民眾所支持。她走在群眾之前，因此「贏得」群眾；而非在之後，只能「迎合」群眾。這也是政治家不同於只看到「選票最大」的政客之處。

文明如果沒有想像，「間諜活動取代探險，警察取代海盜」。沒有夢幻的執政者，只能利用警察間諜維持現狀與權力。愛好探險的海洋國度勇於表達夢想，而不是棄守；不會輸到噤聲、輸到不知道自己的價值是甚麼？不敢說出自己的名。

（作者為博物館研究人員）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/