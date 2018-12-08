自由廣場》連一張嘴也輸給國民黨

◎ 羅鉦

民進黨檢討九合一敗選，有中執委指出，現行諸多「失民心」的政策，其實都是國民黨執政時拍板，民進黨基於政策延續性，「概括承受」的，如今卻成為始作俑者國民黨的攻擊箭靶。

以深澳電廠為例，朱立倫及其指定接班人侯友宜在選舉期間大力批判，殊不知，此案是朱任行政院副院長時於二○一○年三月召開「節能減碳推動會」，裁示經建會（現國發會）「儘速審議」的「火力電廠汰舊換新計畫」之一，並在當年和後兩年各編列約二至五億元不等預算籌建。然而選舉一到，相關人等立刻罹患失憶症，朱說「不能為了發電忽略市民健康」，國民黨甚至針對這個自己當年的政策提出反對公投，競相搧自己巴掌，偽善至極。

地價稅飆漲亦被認為是敗選原因。稅增與否，依「平均地權條例」規定，取決於「公告地價」，而公告地價調漲卻是源於國民黨執政時期內政部李鴻源部長的「將公告地價提升至市價九成」政策目標；而當時財政部力推的「實價登錄」，對地價稅、房屋稅和土增稅同樣有助漲效果。直到民進黨重返執政，才在一年半後大幅調降公告地價，包括眾所矚目的台中市，市區大降百分之六．三六。

其他招致民怨的議題，如空污（源於國民黨錯誤產業政策，民進黨上台兩年，細懸浮微粒濃度降幅逾一成六，紅色警戒次數降五成四）、新南向（為高度依賴中國善意的錯誤發展模式踩煞車）、年金改革（當年國民黨籍考試院關中院長對退休軍公教的「政府是給你養老，不是讓你養尊處優」評語，言猶在耳），也無一不是在幫國民黨擦屁股，或完成其未竟之業。

因此，民進黨與其檢討政策，不如檢討自己的一張拙嘴，此後積極說明政策來龍去脈與民溝通，勿讓民眾產生錯覺，以為前人當家時，這個家是乾淨的，愛河的水是可以喝的。

（作者為國立政治大學教育學院研究生）

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