自由廣場》政府拿農業沒辦法？

◎ 謝志誠

天災農損，要政府補助。補助不夠，罵！補助太慢，也罵！豐收量大價跌，產銷失衡，要政府負責。政府要農民聰明種，被譙翻天。

容我提出一個大膽的建議，請政府或政府指定的機構（如農業金庫）出面和農民簽署契作合約擔當契作收購者：（一）擇定農民、地方政府、農民組織配合意願較高的地區。（二）擇定特定菜種，如高麗菜。（三）分析該菜種每單位生產面積合理的生產量與成本。（四）商定合理的契作價格與契作合約（包括雙方權利義務）。（五）由於兩造之一方為政府，故契作合約除載明農民應盡之善良管理責任外，也要有免責條款（如非可歸責於農民的歉收可免罰）與利潤分享條款（如最終販售價高於契作價時，可回饋一定比率給農民）。

但，不容否認的是，契作可能只是減緩當下產銷失衡的方法之一，絕對不是唯一，由於「產地盤商」相當強勢，政府要做莊家，擔當契作收購者，還需有以下配套措施：（一）必須有足夠的冷藏設施，冷藏更多契作菜種，才能有足夠的緩衝與調節空間，以「與市場對做」。（二）生產過剩的源頭（種苗控管）與末端配套措施（通路、加工）要能同步到位。（三）加強宣傳。（四）農會與農業生產合作社，必須和政府成為緊密的「夥伴關係」，甚至也可以大膽的把產地盤商納為夥伴關係，賦予一定程度的公益形象。

由於農產品市場末端價格是供需法則決定，政府公權力要能夠介入的「截點」與「時機點」在於這個「中間點」能否扮演好水庫的調節功效。

（作者為財團法人農村發展基金會董事長）

◎ 楊雪華

看到高麗菜價崩盤下跌，農民血本無歸，心中非常痛心淌血。

本人有幸於民國八十八年自國中教師退休，因緣際會加入「反毒義賣」志工行列，而開啟我近二十年的「泡菜生涯」。由於高麗菜價格，每受颱風影響，價差好幾倍，而激起我自我研發之路，從最初的「台式泡菜」（只用糖鹽醋水浸泡），到現今比較可保存的韓式泡菜及黃金泡菜（須先發酵再調味），所有原料都是用高麗菜。

現我已近七十歲，純粹為了興趣，年年高麗菜價跌時，還是做各種高麗泡菜，與親朋好友共享，其味之美，比用白菜為原料做成的泡菜，不論脆度營養，更勝一籌。

只是希望政府可以投入加工促銷的行列，例如舉辦高麗菜節比賽與觀光結合，這樣可以激盪出各種口味，免費試吃，打開知名度，或輔導食品工廠投入加工保存的研發，能解決農民的困境，增加收入還能外銷，韓國都可以做到，我們更能做到。

（作者為桃園市民）

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