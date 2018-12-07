自由廣場》貴婦奈奈何其多

◎ 張勳慶

貴婦奈奈事件，有一件長期以來的洗腦在生活中不斷運作，但大家卻習以為常，就是把名人當成專業，當成生活價值中的學習或模仿對象。

把自身高貴建立在皮相外表，衣著品牌，化妝手法，以及當下流行的醫美，根本就是集體的思想空洞貧乏，甚至就是虛假的文明包裝和社交禮儀，但這些卻可以成為人生重心或要事，那就是自欺欺人已經成了行走社會必要手段和顯學。貴婦奈奈和其家人看準此種人心上的不實，集體愛用的假面，然後媒體與出版業為了跟上網路紅人效應和吸睛，還有背後所帶來的經濟利益，狼狽為奸去吹夢幻泡泡迷惑人心入其掌中，早就是高明的斂財招數，因為這種愚民所能帶來的報酬，遠高於早年的地下投資公司，而這也就是網路年頭，人人想用驚人手段去走紅的心態，因為名氣代表可能的財氣，還有媒體也被你牽著鼻子走，然後製造話題，有些還會出現在政府代言中，此類人物太多不必一一舉例。

在網路和媒體的年代，最隱藏的假新聞其實便在此，貴婦奈奈能展開吸金大法，就是螳螂捕蟬黃雀在後，但這種教訓不早就發生在許多上市櫃公司了嗎？那些公司大股東，會砸大錢請名人當董監不就如此嗎，而把名人當成可信招牌，媒體是幕後推手之一，但若沒有成群如蟻的愚夫愚婦去把其當教主追隨，這些存心不良的名人會有一張張溫床可滋生茁壯，當你我都會對政客高度懷疑其動機和人格，卻仍把名人光環當成太陽，認為那是永恆和自信來源，那最後所剩除了錢財一空，虛耗光陰，更是人生如行屍。

（作者為文字工作者）

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