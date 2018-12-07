自由廣場》好政策可以換人做做看

◎ 吳政峰

九合一選舉，不管輸贏成敗如何，都在在證明台灣民主的價值，需要你我守護。民主社會就是這樣，候選人選上了，上台發揮、兌現承諾，而沒有選上的，下次請再加油努力，加倍地爭取選民認同。然而，真正有利於民眾、解決問題的政策，不管提出者是否為前朝或不同黨派，都應當繼續沿用，甚至擴大實施。

我育有一子一女。十分有幸，幼女在出生時，林佳龍市長推出了「托育一條龍」政策，我與太太受惠良多，不管是在保母費補助，或是幼兒園學費的補貼上，都有許多幫助。只是，剛選舉完，尚未就任的新市長，就磨刀霍霍，提出「大台中山手線」興建的暫緩與「大巨蛋」位址的遷移。而這樣的大幅更動，讓我不得不猜測「托育一條龍」是否會有所變化。身為一位爸爸，不管政治如何紛擾，我們的小小期盼，就是希望小孩可以在經濟無虞、沒有壓力的情況下長大，在這裡安身立命。

「托育一條龍」是對的政策，也是好的政策，有助於減低父母養育學齡前小孩的經濟壓力，請新市長繼續沿用，您可以更名，也可以繼續使用，但千萬不要修改福利條件，倘若您施政做得好，我也會繼續支持您。（作者為大學兼任助理教授）

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