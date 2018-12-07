自由廣場》大學科系必須變通

◎ 翁敏雪

一○八學年大學科系招生人數教育部日前審定公布，許多學校的科系表列上關閉。國立交通大學也將電子系及電資班停招，與電機系整合成為「大電機系」（正式名稱為電機工程學）。有人以此為題，以少子化連頂尖大學都即將倒閉來危言聳聽。打開教育部網站，一○八學年大部分的大學招生名額都與一○七學年相同，仔細比對，原來都只是做科系整併與調整。

少子化這個議題，每每在許多場合被提及，說的人滿嘴滿心的憂心。拉長時間軸，AI的開發與增長，讓機器逐漸替代勞力，少子化成為必然，卻也是必需，否則多出來的人會失業，勢必造成社會問題。不過，少子化的影響，確實衝擊到部分學校生存。科技部一○七年度通過的計畫顯示，與人工智慧（AI）相關的佔有一席之地。因勢利導，大學科系進行調整，與其說大學端是為了活下去，毋寧說懂得變通，符合時代的潮流與政策。

科技進步讓天方夜譚的想法落實於現實，讓個人單打獨鬥下的生存模式產生危機。每個人窮畢生之力進展有限，現在唯有群策群力，方能突破重圍。誠如交大集合各學門專長，跨系跨界共同前進來因應世界趨勢。若有些大學校系只圖更改系名來苟延殘喘，等著被時代淘汰，也應是遲早的事吧！

（作者為大學講師）

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