自由廣場》自亂陣腳 親痛仇快

◎ 陳和文

民進黨九合一選舉挫敗，行政院長賴清德去留備受矚目，但綠委段宜康竟表示，明年度中央政府總預算案審完，賴就會請辭；立法院副院長蔡其昌也透露，賴與總統府秘書長陳菊雖經總統慰留，但二人辭意未消，適當時機將再提出，他並「分析」賴不會選二○二○年，也不會選黨主席。賴則透過行政院發言人回應：「沒有人可以代表我，外界揣測讓人民有不穩定情緒，個人去留由總統和我自己決定。」讓揣測者拋出的假訊息，不攻自破。

民進黨敗選後，確實需要通盤徹底檢討，內閣也需要適度調整，以契合社會脈動及民意導向，但不能人云亦云或因噎廢食，尤其中央現在仍由民進黨執政，應該穩定軍心，擬定人民可接受的對策，共同安內攘外，避免內鬥、內亂，讓支持者看笑話。

筆者認為，雖然不需要關起門來檢討，也不能有「一言堂」現象，但鼓勵官員、立委、黨籍幹部大鳴大放的同時，也應要求這些「求好心切」的衛道之士，能夠謹言慎行，絕對不能有派系鬥爭、挾怨報復或個人政治利益的考量，當然也不能胡亂放話。如果紛紛自亂陣腳，機關算盡，改造恐會徒勞無功。

（作者為公務員）

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