社論》顧巴肚、發大財，才是執政的硬道理！

民進黨敗選檢討，小英總統展現謙卑態度，巡迴各地聽取基層聲音，也啟動了第一波內閣小改組，但是黨內外依舊砲聲不斷，這些批判的聲音不論出乎真心抑或權力批鬥，皆為民主常態，不足為奇。重點是小英政府應歸納外界的批判，與選票代表的民意，深切反省，並劍及履及地改進，方為正確的回應。遺憾的是，民進黨目前流露出來的似乎是敗選的恐慌症，對於多數選民為何不支持改革，到底民進黨做錯了什麼？則籠罩在重度的憂鬱症之中。

總體而言，民進黨是敗在新舊價值未能無縫承續︰過去擁抱的「民主」與「台灣」等價值已成為民眾生活的日常，不再是綠營獨攬的理念訴求；而新的價值，諸如福利國家、環境生態、勞工權益與企業社會責任等，又缺乏扎實茁壯的現實土壤與養分，乃致陳義過高，流於空談，民眾普遍無感；尤有甚者，更淪為經濟成長的障礙。首先，舊有理念的世俗化，徹底顛覆了民進黨選戰模式，但民進黨仍舊維持傳統作戰方式，無論文宣、組織與動員均缺乏新意，除了鞏固基本盤，難以爭取年輕與中間選民的認同。尤其，民進黨自黨外運動以來，推動民主改革與本土化，居功厥偉，不免產生類黨國心態，常將民進黨與民主、台灣畫上等號，選舉的典型訴求是投給民進黨，就是守護民主、捍衛台灣。如此訴求在解嚴三十年，歷經三次政黨輪替之後，已經淪為陳腔濫調，對民眾不復具有感召作用。因此民進黨政見會常常成為動員同溫層作為政治佈道、相互取暖的場域，自然與人民漸行漸遠。九合一選舉，當藍營藉著網路掀起韓流，而激情群眾塞滿造勢會場時，民進黨的場子卻仍多是美麗島世代大老在嘶吼吶喊，對比之下，其實勝負已定。民進黨代理主席林右昌承認，許多民眾已經覺得不欠民進黨了，民進黨不應再把過往的事蹟掛在嘴邊，要靠未來對台灣的貢獻，重新爭取人民的支持與認同。此語堪稱勇敢打破民進黨的陳舊思維，試圖以正能量找回失去的選民。

舊思維不再是民進黨勝選的正當性基石，而小英提出的一些前衛進步思想，由選舉結果看來，似乎也顯得過於虛無飄渺，彷彿是在辦公室裡研擬的治國作文比賽，無法感動人民。這些進步思維之所以無法在小英執政二年多予以落實，仍像吃不到的畫餅。吾人剖析，癥結在於小英未能將拚經濟列為首要施政目標，且經濟成長亦未能有效轉化為有感經濟，造成民眾觸目所及皆是勞動權益、環保至上、非核家園等口號，以及清理不當黨產、轉型正義等，即便這些改革獲致成果，絕大部分亦與民眾實際生活改善無關，只是一些形而上理念的宣示罷了。

另外，進步理念之所以無法彰顯，更在於小英政府只在乎滿足部分激進社運團體的訴求，而非以多數民眾的真正需求為依歸，造成這些假進步思想之名所推動的改革，並未使大多數人受惠，只得到堅持社會正義的虛名。其中最值得討論的案例便是「一例一休」與「非核家園」。一例一休本是全面實施週休二日的努力，卻因忽視了不同產業的不同需求，而制定了極其僵化與嚴苛的勞動法規，使得以出口與服務業為主的台灣產業，頓時失去了最具競爭力的彈性調整空間，只為了防範少數勞團所謂慣老闆剝削勞工，卻以台灣的產業與經濟發展作為陪葬的代價。其二，公投通過了以核養綠，造成二○二五非核家園時限失效，但此舉並不意味多數民眾反對非核家園的理念，而是在替代性能源尚未佈建完全，無法消弭缺電之虞，多數民眾自然選擇了以核養綠作為過渡。或許這種務實的態度，反倒能使台灣真正過渡到非核家園的終極目標。

總之，小英執政遭逢空前挫敗，若能謙卑檢討，應可看清執政時必須面對的現實與考驗，體悟執政者必須務實，先照顧好民眾的肚子，讓其生活富裕起來，才有餘力與熱情支持改革與進步。換言之，不論是強調民主與台灣的價值，或是左派的進步主張，都需要先把民眾餵飽，使其豐衣足食，改革的理念方有落實的一天。因此，敗選的檢討其實只有一個結論︰把拚經濟的話語權搶過來，並且做出實際績效，下次選舉才有翻轉的可能。能夠顧人民的巴肚、發大財，才是執政的硬道理！

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