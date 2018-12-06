自由廣場》我的紐約州投票經驗

電子計票≠電子投票

◎ 黃瑞循

九合一大選之後，行政院喊出規劃電子投票，現在還不清楚行政院的「電子投票」是甚麼樣的概念，但有人會誤以為電子投票像網路投票一樣，或誤以為是投票所會有一台大電腦，讓選民用電腦按鍵圈選，代替投票。

美國紐約州多年來的投票，都是選民在紙質選票上，親自圈選，圈選好的選票，不是直接投入投票箱，而是經由掃描機掃描計票後，由掃描機收入（吃進去）裡面密封的票櫃，完成投票。所以，應該說是「電子計票」，或是更清楚的「電子掃描計票」。投票成功，你投的票才被計算進去，只能說「邊投票、邊計票」。不能用「電子投票」這簡化而讓人誤解的四個字來概括，以為是像網路投票一樣。

紐約州的選票，兩面都印有候選人黨籍與候選人名字，從上到下有不同層級的選舉，例如：總統、國會參議員、國會眾議員、州長、州參議員、州眾議員、市議員、檢察長、主計長、區長…等等，選項規模有時會大於台灣這次九合一選舉，但都在一張選票上（兩面印刷，所以也兩面同時掃描）。至於公投案（紐約幾乎每次大選都有公投案，今年有三個公投案）則在另一張選票，但選民圈選完畢之後，進入掃描機，兩張選票一前一後的掃描，哪一張選票先掃描都沒有關係，掃描後選票同樣進入密封的票櫃，完成投票。

投票所的布置，除了引導選民的指示牌外，進入選務所，工作人員會引導選民到領票處（按地址分設多個領票處），領好票之後，即到圈選處（按選務規模設有多個圈選處）圈選，不是用筆管蓋，而是像考試選擇題一樣，在候選人前方有一個小橢圓形的空白用黑筆塗黑，圈選完成，即到掃描處（也是按選務規模設有多個掃描處），將選票放進掃描機，兩面同時掃描，掃描通過，代表你的選票已被計算進去，選票會掉入下面密封的票櫃，有工作人員可隨時協助掃描。

如果該圈選一人的，你圈選兩人，或公投票有任何一案你在Yes和No都圈選，掃描機會先提醒你圈選錯誤，此時，你有兩個選擇：1.還是要投票（表示你要投廢票），2.你可退回，再到領票處重新領選票，重新圈選，再去掃描投票。

紐約的候選人可同時代表幾個黨參選，例如某甲同時代表民主黨與勞動黨參選，圈選時，你想選某甲，只能圈選民主黨的某甲或勞動黨的某甲，如果你看到某甲的名字，因此在兩個黨下面都圈選，掃描時也會出現錯誤，可退回重新領票圈選，只能圈選某一黨的某甲。

投票時間是從早上六點開始，一直到晚上九點，整整有十五個小時的投票時間，方便所有上班人員的投票。選務所人員必須早上五點報到，到晚上十點計票結束離開，工作十七小時，代價是每人可領到兩百元美金。時間雖長，但工作輕鬆，有許多退休人員都樂於參與，賺一天兩百美金的外快。

美國有沒有「邊投票、邊開票」的情形呢？有的，每次大選都如此，但不是同一投票所「邊投票、邊開票」，美國投票時間長，但晚上九點，想投票的人都該投完了。因為美國本土有四大時區（另加上阿拉斯加時區與夏威夷時區），紐約晚上九點投票截止，開始開票，洛杉磯才傍晚六點，正是在熱烈投票的時候。不過美國選民相當自主，沒有聽到有所謂棄保的情事，何況有只有全國性選舉，例如總統選舉，才會受到超時區不同時間開票情形的影響。

（作者為科技公司退休，現在美國就讀研究所）

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