自由廣場》台灣倒向中國？ 開放美牛美豬進口！

◎ 蕭文婷

這次選舉，藍營大勝，ＣＮＢＣ報導標題是：「週末台灣選舉大贏家是誰？ 是中國」；華盛頓郵報的相關報導有一則是：「親中對手選舉大勝，台灣總統辭黨主席」。紐約時報也刊出香港學者評論，憂心台灣會不會成為倒向中國的第一張骨牌。七嘴八舌的檢討，更凸顯美台關係的重要。因此，盼望小英總統明確向美方表達台灣不會屈服於中國的決心；更迫切的是，藉由簽署自由貿易協定（FTA, Free Trade Agreement），深化台美關係。

美台自由貿易協定的貿易暨投資架構協定（TIFA, Trade and Investment Framework Agreement），在前一次美豬進口談判未果後就擱置。包括ＡＩＴ主席莫健、參議員及美台商會都表示，台灣應遵守國際標準，開放美牛、美豬進口，才能進一步往下談。

ＴＩＦＡ卡關主因是瘦肉精，台灣禁止含「萊客多巴胺」瘦肉精的美豬和特定美牛進口。不同名稱的瘦肉精，藥理學都屬乙型促進劑（β2-agonist），例如salbutamol，臨床上用於治療氣喘，副作用為心跳加快、煩躁。然而其生物半衰期在使用後只有2.7到5.5小時，也就是說，屠宰前5.5小時使用的瘦肉精都會被代謝掉，沒有健康顧慮，而且也有殘留量上限的食品監理規範。

至於狂牛病，美國平均每人每年吃二二○磅（超過一百公斤）的牛肉，到目前為止，狂牛病患只有六例（別忘了美國人口三億二千萬），其中最少有三人是在英國得到，感染的機會，遠遠少於吃生魚片感染寄生蟲。

更重要的是，台灣人不可能接受美國豬肉的味道，不會降低台灣豬的優勢。筆者在美國多年，經驗就是美國豬肉有一種「騷臭味」，加酒去腥也於事無補，跟在台灣的媽媽煮排骨湯時，那種讓人口水都快流出來的肉香味一比，天差地遠！因此只要標示清楚，很少台灣媽媽、阿嬤會買美國豬肉，不會影響豬農權益。至於會不會流入低價市場或變成再製肉品？這是常見的食品管理問題，不限於豬肉、也不限於美國，而是政府管理嚴謹與否、消費者買不買單的問題。

可以想見，如果開放美牛美豬，一些社運界朋友會跳腳，媒體照三餐罵，Line也一定「瘋傳」攻擊民進黨政府，但懇請小英總統用年金改革的決心來推動台美ＦＴＡ，短期內雖會被罵（反正已經被罵慘了），但卻是奠定台灣永續發展與生存的關鍵！

（作者為美國台僑，醫師）

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