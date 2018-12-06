自由廣場》外館臉書正名台灣 蔡政府興革第一步

◎ 王伯仁

據中央社報導，台灣駐世界各地外館的臉書專頁，已開始著手「正名」，不但以「台灣」之名替代以往「台北」之名，且去掉以往令人看不懂的「經濟文化代表處」等冗長稱謂，就簡化為「台灣駐○○」，更有甚者，大頭貼也換上白底、湖水綠畫筆勾勒的台灣輪廓圖形與彩色英文TAIWAN的照片，此乍看是一小步，其實是一大步，蔡政府終於要走出「畫地自圈」的所謂「維持現狀」的框框。

二年半前，蔡英文執政的基調，謂之「維持現狀」，據說是得到美國充分支持，所以她「奉行不渝」，其實此一食古不化的基調，害慘了她，對立的藍營和紅營，希望她向「九二共識」靠攏，當然不喜歡她的維持現狀；而支持她甚力的綠色本土陣容，眼看得來不易的完全執政，以及美國川普政權團隊數十年來第一次大力挺台灣「前進」的氛圍下，蔡政府依然原地踏步，虛擲光陰且自我內耗，這次選舉民進黨潰敗，終於引起「換人」領導的芻議，贊同者眾，莫謂是「小撮」而已。

蔡英文於敗選後，說第一個該檢討的是自己，於是辭去黨主席。日前又傳出她親自跳下來協商台灣菸酒公司能否生產較平價的「新長壽」，這點較之馬英九首任唯一的政績，是將紅標米酒由一百五十元，「取巧」降為二十五元一樣，有同樣「接地氣」之處，今如上述外館臉書換成台灣之名和台灣之圖，有異曲同工之妙。然而，是否能根本更改心態，百步尚差九十九步，吾拭目以觀之。

（作者為資深新聞從業人員，台中市民）

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