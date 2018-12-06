自由廣場》林右昌與婉君

◎ 李國精

蔡英文履行總統大選之各項政見，修勞基法、年金改革、黨產條例、司法改革、促轉條例等，民進黨自認應可打破執政黨之期中地方選舉必敗的魔咒，不料依然大敗，分析敗選原因眾說紛紜，代理主席林右昌說：「不要再提民進黨過去對台灣民主的貢獻了」。

其實這一波政治改革中，層級最上位者應為促進轉型正義。台灣歷經中國國民黨長期戒嚴統治，施予意識形態之國民教育，也教授中華文化之儒家思想，灌輸台灣人民於形而內之影響，當然包括民進黨人士。然而解嚴後的新世代就不一樣了，他們的思維只在乎現在，充滿了現代資訊科技文明之正義感、講求便捷性概念，鄙視政治思想衝突，這個族群或稱「婉君」，其板塊移動深深影響藍綠選舉勝敗，蔡英文輔選時說：「國民黨是最沒有資格批評民進黨的」，應該算是只說對一半。

台灣百年來受外來政權的統治，帶來奇特的社會文化，舉世少見，不但有別於中國、日本、美國，甚至有青出於藍而勝於藍之獨特。所謂轉型正義，在台灣除了要對過去政府、司法之不義進行平反，然而促進轉型正義之最終目的，應該是讓人民看見以前被覆蓋的真相，做為走出困境的基礎。只是，台灣九○後之年輕族群似乎以自己的方式，建立一個新的程序與制度。

（作者為現職公務人員，台北市民）

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