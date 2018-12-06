自由廣場》韓準市長vs.黃準市長

◎ 羅鉦

高雄市準市長韓國瑜說「承認九二共識」，還說拚經濟「沒有圍牆，只有通路」，甚至批評不願認同九二共識的台南市準市長黃偉哲「內心還是有一堵牆，過不去」。

連國民黨主席都已經承認不能一中各表的九二共識，到底是甚麼東西？兩岸同屬一中，一個中華人民共和國？這絕對是台灣人民無法接受的。事實上，韓準市長的當選，並不包含「承認九二共識」的民意授權。光看選後「九二共識」在高雄市成為網路熱搜關鍵字，即知在投票當下，選民並沒把該共識考慮在內，自然也不會允許新任市長在國家認同層次上越俎代庖。台南黃準市長之不願鬆口，固然與自身價值認同有關，應也是因為認知到這點。

照此看來，韓準市長才是築牆者，用國家認同及意識形態的高聳心牆區隔人民，潛台詞是認同九二共識者繁榮富貴，不認同者喝西北風；同時又區隔地方和中央，不尊重中央政府的國家路線和戰略目標，「主張和總統不一樣」，違背政府一體和行政倫理，僭越總統兩岸職權，割裂社會。這與中國政府「單項施策」的統戰手法不謀而合，難道真是心有靈犀，國共一家？

蔡總統說，「這次是地方型選舉，人民沒在兩岸政策議題上做出選擇或重大改變」，這個分寸，請韓準市長務必拿捏好。

（作者為政治大學教育學院研究生）

男版洪秀柱？

◎ 蕭嘉弘

高雄市長當選人韓國瑜還未上任，就說屏東、台南等縣市首長，要先尊重九二共識，再來談合作。不是選前才說「政治零分」，如今連和國內其他城市合作都要預設兩岸關係政治前提，莫非韓已成了名副其實的中國在台代理人？自己也定位為中華人民共和國台灣省高雄市市長？

台南市長當選人黃偉哲和連任的台北市長柯文哲，對此受訪時不約而同表示，不該要有政治前提。相信這也是台灣主流民意。請韓國瑜不要被勝選沖昏了頭，露出「男版洪秀柱」的馬腳。

（作者為台灣大學國發所研究生，英語導遊）

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