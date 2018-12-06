自由廣場》核電廠延役，日本能，為何台灣不能？

◎ 吳海瑞

劉振乾先生投書「470億 從日本核電廠延役談起」，是一個個案的觀察「點」，值不值得參考，還要深入「面」－日本的能源政策與實務，了解其過去與未來，才能客觀評論。

二○一一年福島核災發生前，日本運轉的反應爐數量為世界第三多，提供近三十％全國電力（二○一○年），當時日本經濟產業省還計畫在二○三○年將其提高到五十％。如果不是三一一大地震，日本的能源政策大概就是這個方向了。

二○一二年執政的民主黨順應民意或大環境，提出「零核電」目標，但下野後，經濟產業省在二○一四年所制定的能源計畫就將其取消了，然而顧慮到反核輿論，並未提出核電應佔所有電源的比例，僅提出「盡可能降低核電的依賴」。

二○一六年日本的能源構成是：火力發電八十三％，再生能源約十五％，核能僅佔二％。

今年七月，日本內閣會議通過了新「能源基本計劃」，將二○三○年核電的比重目標訂為二十％至二十二％，再生能源為二十二％至二十四％，其餘約五十六％為天然氣、燃油和燃煤，其中燃煤佔二十六％，放棄過去降至十％的目標。新的能源計畫因此被評為「重返『核』、『燃煤』懷抱」。

過高的燃煤比例，被質疑將難以實現二○三○年減排二十六％目標，以及空污對人民健康的危害，但官員表示，可透過較高效率、乾淨的煤電廠和碳捕獲系統來減少二氧化碳。

根據EnergyTrend統計，日本過去兩年內啟用八座以上燃煤電廠，更計畫在十年內新增三十六座，在已開發國家中，火力發電計畫數排名第一。

對照台灣，各界（反對黨積極參與）對燃煤（深澳電廠）、燃氣（觀塘中油天然氣第三接收站）、再生能源都有意見（不說出口的就是要核電延續），經濟部長引述一個老闆說「只好把插頭拿來往鼻子裡插」的風涼話，還要因此道歉，待遇有天壤之別。

回頭說日本核能現況，五十四座核反應爐，至今僅啟用九座，要達到二○三○年政府的核電比重目標，需要三十個機組。但根據路透分析，日本核電營運商預計未來五年只能重啟六個機組，二○三○年前重啟少於二十個機組；換言之，到時候有六成以上的核電機組不是閒置就是要除役。究其原因有二，一是核能在日本仍是一項不受歡迎的能源選項，二是福島核災後，凸顯這個產業和其監督者的失敗，因此日本原子能規制委員會制定新的安全標準，在重啟前，所有反應爐都必須重新取得許可。

核能是日本重要的產業，必須維持最低限度的核電廠，才能確保相關技術和人才的永續與發展，而有其不得不的選擇。台灣是核能的使用端，而非供應端，實在沒有必要跟著少數核能利益相關者起舞。

（作者為專業經理人）

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