自由廣場》請新北市長尊重公投民意

◎ 李敏

「以核養綠」廢除電業法第九十五條第一項條文的公投，獲得六百萬人的支持，否決了民進黨政府二○二五非核家園的能源政策，賴清德院長表示，不再為二○二五年非核家園設限。經濟部沈榮津部長也表示，要評估核二廠與核三廠的執照更新。

核一廠與核二廠用過的核燃料乾式貯存設施之啟用與建構，是核一廠與核二廠能順利更新執照之重要關鍵。新北市長當選人侯友宜先生還是不改過去的態度，持續杯葛用過之核燃料乾式貯存設施的相關事宜。他說「前年一場豪大雨，造成臨時貯放場旁土石崩落，令民眾不安，因此新北市希望中央能協助台電，儘快確定核廢料的終極處置場位置，以及暫時貯放場的安全，讓民眾沒有疑慮」。

首先談乾貯設施的安全問題。乾貯設施的輻射安全事宜是原能會的專業權責，原能會已核發執照，代表乾貯並沒有輻射安全的顧慮。如果貯放場旁的土石崩落，確實威脅到安全，侯先生可以找第一流的技師，進行大地工程改善措施設計，台電一定配合施工。好幾年了，朱立倫市長只是拒發水保竣工執照，有說過理由嗎？他與周錫瑋市長對乾貯設施的杯葛，造成國家社會數百億損失，已由全民買單，但憑什麼還要我們繼續買單！

再談用過核燃料最終場址的問題。侯先生應該非常清楚原能會的期程，進行用過之核燃料最終處置場址的選擇，現在還沒有到最後決定階段。他說得冠冕堂皇，表示是擔心將來新北市會成為最終處置場。去看看法定選址的條件，新北市是不可能成為最終處置場的。現在就以廠址的決定作為乾貯設施營運的先決條件，是完全的人所難，你乾脆說就是不同意乾貯設施運轉算了！

二○一八年選舉民進黨大敗，燃起國民黨二○二○年重獲政權的希望。但國民黨聽到第十六案公投近六百萬人的心聲了嗎？如果仍然蓄意杯葛，將來真的拿回政權，還是得面對缺電、南電北送、電價不平穩、空污等問題。

誠懇呼籲各政黨領袖、中央及地方行政首長、民意代表，尊重公民投票案中之多數民意，摒除成見，從台灣的民生樂利與經濟發展，以及穩定供電又能兼顧健康、環保之目標來規劃台灣未來的能源與電力，更殷切期盼大家都能同意不要再將能源政策作為政治攻防之手段與工具，以更客觀合理之方式，為台灣規劃一個可長可久的能源政策。

（作者為「以核養綠」公投共同發起人，清華大學特聘教授）

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