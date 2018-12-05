自由廣場》七個有關「電」的假消息

是設立能源部的時候了！

◎ 何頌

這些日子以來社會上的領導如政治人物、民代、媒體、政府官員等對於發電能源的議題有諸多謬誤的論述，誤導社會大眾，遺害很大。舉例如下：

•燃煤電廠致肺腺癌 — 空污的源頭很多，燃煤電廠只占一小部分；致肺腺癌的原因很多，空污只占一小部分，燃煤電廠致肺腺癌這樣的連結太粗糙了，嚇唬與愚弄人民。

•核四已建好，原能會也核准，外國機構也認為安全 — 核四沒有建完，所有系統和全廠也沒測試過，品質保證與控制（QA & QC）的作業殘缺不全，原能會不能也不敢核准運轉，根本也沒有什麼外國機構認證過。這樣子的胡扯，愚弄人民。

•向大陸買電 — 白癡到不行，好像電可以裝在貨櫃來運送。

•深澳電廠是特超臨界(Ultra Super Critical)的設計，不會有空污 — 特超臨界是指鍋爐管內高溫高壓高能量的蒸氣狀態，與鍋爐管外燃煤產生的廢氣中的空污何關？相信這不是官位低的台電專業人士提供給院長的，很有可能是政務委員提供的。

•中電中用不北送 — 北電、中電、南電、東電通通送上同一個連結全台的電網，千千萬萬的負載就從這電網取用。請盧秀燕教教台電，如何將台中火力發電廠的電只單獨供應台中市使用。

•台中火力發電廠降載以降空污 — 好像減少飯量就可以減少大便一樣？降載前和降載後環保署都有空污的數據，相信是差不多。為什麼中央不大力支援林佳龍，而讓一個不是發電和環保專業的民選市長在那邊單打獨鬥。

•2025非核家園 — 大家都以為2025是民進黨政府選定的黃道吉日，包括民進黨政府在內好像也沒有人知道為什麼核能機組運轉35年就要除役。其實35年是核能機組的經濟壽命，再運轉下去就不經濟、費用增加就要全民買單了。圍堵體內廢燃料棒儲存的水池也是規劃35年存滿，再運轉下去就要在圍堵體外另建乾式儲存槽。2025年5月核三廠二號機運轉了35年除役，台灣就成了非核家園。

這些錯得離譜的消息亂竄，蔡政府放任不管，居然成功的被操作在新北市和台中市的選舉上，也導致這次三個和發電與能源有關的公投案，人民的決定都是不利於蔡政府現行的發電與能源政策，不慎重處理，就準備在2020再輸一次。

行政院要大破大立，除了人事更替之外，建議把經濟部能源局升格為能源部，把台電和中油兩國營事業劃歸給能源部，部長特任官要由理工科背景者擔任，再佐以有經濟管理專長的次長們，台電和中油的發電與能源的專業人才都要納入能源部的決策圈。經濟發展固然和發電與能源息息相關，但經濟部不該去掌管不嫻熟的發電與能源；要吃雞蛋千萬不要自己去養雞。新的能源部成立後，位階提高，懂得處理類似上述荒唐議題的能源部專才們，就有替政府發聲的管道，才能替政府制定精確務實的能源政策，才能有跨部會（能源部、經濟部、環保署、原子能委員會等）的協調，有效的管理國家的電力與能源這個重要的國安事務。

順便建議總統府，若要如同蔡總統自己所說的「重新整隊」的話，就請任命陳其邁為總統府秘書長、任命林佳龍為國安會秘書長。中生代接班，不畏縮的調整國家的基本政策，放眼2020 and beyond。

（作者為旅美退休能源事業主管，台北市民）

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