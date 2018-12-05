自由廣場》七嘴八舌檢討民進黨敗選

◎ 吉姆李次郎

九合一選舉民進黨慘敗，檢討之聲此起彼落，七嘴八舌。

「搞什麼一例一休，勞資皆怒，怪不得慘敗！」

「都是急著搞什麼同婚議題！」

「都是因為中共介入台灣選舉，製造假新聞，五毛黨擾亂選情！」

綠營內部也相互指責：

「都是小英找了一堆老藍男來執政的結果！」

「小英傲慢，不與人溝通。」

「都是民視彭Ｐ天天批評民進黨造成的。」

「都是『喜樂島』和小英作對的結果。」

「說什麼要教訓民進黨，結果教訓成這個樣子！」

「新潮流包圍小英，要負很大責任。」

「小英背離民進黨建黨初衷的結果。」

「……」

藍營一邊慶祝，一邊揶揄：

「不接受九二共識就是這種結果。」

「搞什麼年金改革，就給你好看！」

「看你們還敢不敢搞什麼非核家園，試試看！」

「你想卡管！爺兒們就給你好看！」

「搞什麼轉型正義？看你們要轉到哪裡去！」

「還敢清算我們的黨產嗎？」

「……」

中國也隔海發聲：

國台辦發言人馬曉光表示：「這次選舉結果，反映廣大台灣民眾希望繼續分享兩岸關係和平發展紅利。我們將繼續堅持『九二共識』，堅決反對台獨分裂勢力及其活動，團結廣大台灣同胞，走兩岸關係和平發展的道路。我們歡迎台灣更多縣市參與兩岸城市交流合作。」

中國媒體：「這是台獨勢力的慘敗，顯示台灣同胞追求統一的民意。」

沒有投票、沒有選舉、沒有新聞自由的中國當局，忽然重視起台灣的「民意」，立刻發佈利多消息，要開放他的人民到高雄、台中、南投等藍營執政的地方旅遊。藍營民眾、夜市小販、餐飲旅遊業，歡心期待，卻無感於一個連人民旅遊都可以操控的政權，到底是真的要來拚經濟，還是拚政治？宣示要「拚經濟，不要拚拼政治」的韓國瑜，也在當選隔日旋即再度宣示要支持「九二共識」，以示忠誠。國、共兩黨與台灣藍營民眾同享勝選的歡樂，台灣內部則仍七嘴八舌繼續檢討民進黨的慘敗。小英則說：「應該改變的是我自己。」四面八方的人，又七嘴八舌地問：「妳要怎麼改變？」

（作者為退休大學教授）

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