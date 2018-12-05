自由廣場》《林保華專欄》敵我關係的最基本原則

民進黨在九合一選舉中慘敗，正在做檢討。身為綠營本土派支持者的我也在檢討。檢討有各個方面，其中一個方面，台灣還需不需要反共？

十三年前三合一選舉民進黨失利，我決定回台灣。因為我知道台灣的最大敵人是共產黨，所以願意將我所學、所知貢獻給台灣，一起打造獨立民主的新台灣，抵抗中國的吞併。但是這次的選舉經歷，讓我覺得似乎我的想法錯了，不但多數台灣人對中國的霸凌、吞併企圖缺乏感覺，執政的民進黨對反共並不積極，甚至連獨派大老也是如此，這才是我感觸最深的地方。

為什麼這樣說呢？因為有獨派大老提出「民進黨是主要敵人」這種顛倒敵我關係的主張時，竟然沒有其他獨派大老公開反對，以致成為選舉時的一種思潮。在共產黨走卒國民黨把民進黨當作主要敵人，又有獨派大老也把民進黨當成主要敵人的情況下，客觀上形成國獨聯合次要敵人打擊主要敵人的局面，偏向中間路線的民進黨不潰敗才是天方夜譚。

因此我正在考慮，我是否要退出十年前與獨派朋友一起組織的台灣青年反共救國團。因為台灣獨派的主要敵人是民進黨，我當年的想法是表錯情的一廂情願？如果我堅持我的觀念，我會不會成為獨派公敵，甚至曾經有人要我滾出台灣？

當然也有人對我說，認為民進黨是主要敵人的，是少數人，然而我所見到的，其他大老都噤聲，台灣是民主社會，言論大鳴大放，噤聲不就是默認嗎？或者因為是老朋友的關係，拉不下中國式的臉皮，而情願犧牲台灣獨立建國的大業？

我不是在幫民進黨說話。民進黨對反共沒有興趣，這兩年民進黨的中國事務部除了蒐集一些資訊，還做過什麼？叛國投敵的大老也被放在與國安有關的位置上。但是我認為他們是太保守，對共產黨的滲透缺乏警覺，需要經過「再教育」。但是我不會把他們當敵人，遑論是「主要敵人」，我相信他們最多不喜歡我多嘴，但也不會把我當敵人。這是嚴格遵循敵我關係的最基本原則。

川普總統上台後，致命中國的「反共」成為顯學，取代了當年的「克里姆林宮學」，G20的川習會顯示中共正在潰敗之中。台灣處在尼克森訪問中國後的最好國際環境中，作為華語世界的民主燈塔，台灣應該成為全球研究中共的重鎮而做出貢獻，正如《孫子兵法》所云︰「知己知彼，百戰不殆。」也可以其人之道，還治其人之身。

可是民進黨不但沒有什麼作為，綠營中還冒出把民進黨取代中共成為主要敵人的思潮與行動，這實在非台灣之福，也不是自由世界之福。如果台灣成為印太戰略的一大漏洞，我相信美國也不會袖手旁觀。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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