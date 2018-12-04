從一九九六年第一次總統民選，台灣進入民主化的年代，以民進黨和中國國民黨為主的兩種主要政黨都在競逐「中華民國」的政治勢力。前者朝向台灣化，但未盡建構新國家；後者除李登輝曾想朝向台灣化，其餘都想維繫中國性。兩種力量互有起落。二十多年了，中華人民共和國藉由走資化，對重利的台灣形成誘引，對朝向主體化發展造成壓力。台灣國家共同體的建構充滿難題。

長期黨國化教育的國民人格養成，台灣存在著擬似中國人的認同，崇拜大國，不能理解一民族也可以多國家，何況中華民族存在著民族的差異。要說服中華人民共和國已取代「中華民國」，說服挾持「中華民國」的人們一起建構一個真正的新國家，是困難的。隨殖民體制一起渡海來台族群及後代，大都不能建立新的認同、勉強以「中華台北」表述自己的國度，似乎也已內化在許多人的心裡。即使不能各表，「九二共識」也形成自己的牢結。

台灣人講：不要不緊（不在意），選舉這種民主化的意志與感情動向表示，民進黨與中國國民黨互有流失。好像宮廟大拜拜的選戰，人們在酩酊中被候選人拜託，有時被賦予意義，有時是利益、買票賣票仍未杜絕。在被殖民意理下的人民選擇自己的命運彷彿遊戲。神失靈，請鬼提藥單?!

「不分藍綠」、「不藍不綠」，遊走在民進黨和中國國民黨的勢力，被狡黠的政治人物運用。「選誰都一樣，要賺才有得吃」以及執政的有權力者都常被批評「吃香喝辣」，形成人們在投不投選票時，短暫的國家主人快感。國家共同體未真正形成，權力的追逐相互傾軋。

台灣的民主化落實於獨立國家，本來應該對生活在中華人民共和國土地上的人們有益，會相對鑑照專制政權，成為指針。但從反共到親共到聯共的後蔣時代中國國民黨人，追逐著不是大義而是私利。曾倡言漢賊不兩立，但易位之後不但不能平起平坐，反而走向戴罪立功之途。

綜藝節目化的選舉活動而不是深層的文化運動，民進黨事實上也追逐著這種大眾消費社會的淺薄。得政權，未能深耕，難怪澳洲學者加博在這一次九合一大選前的一場演講，對阿輝伯之後每一位總統沒有高評價。評價的視點應該是政權交給了誰？民主之路的發展或穩定台灣政權與否？連續或中斷。這是小英總統面對的考驗。

民進黨執政不力，被認為失去地氣、年金改革的反挫，加上黨內派系的權力之病，沒有深層文化構造，政權不穩固，被人民教訓了，柯文哲摘取白色力量為己用，不一定能被信任。韓流巧妙地漂白易容，擺脫中國國民黨的深藍形象。也不盡為中國國民黨，他順形勢不出力救丁守中，形同放水給柯。柯風、韓流演示著政治的另類綜藝大戲「只是肥皂劇」。演戲的瘋、看戲的憨。掀起風，作起浪。重私利輕公義，保守而非進步的人民，教訓了民進黨，卻害了台灣。北柯、南瑜現象，反映了選民的虛無化快感，也是迷亂共同體現象。（作者李敏勇，詩人）

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