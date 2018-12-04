自由廣場》470億 從日本核電廠延役談起

◎ 劉振乾

日本原子力發電公司將已運轉約三十九年的東海第二核能電廠於二○一七年十一月申請延役。這是日本第四部申請延役的機組，且是BWR（沸水式反應爐，跟台灣的核一、核二、核四相同）中首座申請延役者。引起事故的福島第一核能電廠的機組也是BWR。

東海第二核能電廠的機組出力是一百一十萬KW。在311東日本大震災後停止運轉至今。經過約一年的審查，在二○一八年十一月七日獲准延役。這是沸水式反應爐首次獲准延役，也是曾經接受311大地震之災害的核能電廠中首次獲准延役者，預計延役二十年。這部機組是在一九七八年十一月二十八日商業運轉，如果到今年十一月二十八日之前沒有獲准延役，就要除役。

安全對策工程費用估計一千七百四十億日圓。二○一八年三月日本原子力發電公司跟東海村（電廠所在地）以外的周邊五市簽訂協定，三年後安全對策工程完工後即使要再啟動，也要這六個自治體（市及村）同意，該公司可說「硬著頭皮」幹下去。而一七四○億日圓（約四百七十億元）巨資，也要東京電力與東北電力兩家公司協助。

日本為了一部機組肯花費相當於四百七十億元的巨資延役二十年，而相對的核二兩部機組（各出力九十八．五萬KW），其延役費用一部機組只要七十五億元，僅約為日本的六分之一。只要在安全第一的原則下，核二的延役二十年在經濟上是很划算的，願大眾詳加討論與考量，也為台灣的能源安全保障，也就是國防安全投下扎實的基礎。

其實美國約一百部機組中有高達約九成機組都延役二十年，甚至有一部機組準備再延長二十年，累計要運轉八十年。有些機組離都會區也才五、六十公里。可見美國人對於核電的接受度還相當高。

（作者為台電退休工程師，台北市民）

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