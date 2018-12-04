自由廣場》空品紅害 跨部會盡速作為

◎ 莊秉潔

台中市教育局統計二○一八年十二月一日全市共有七十校舉辦校慶運動會，其中有49校因台中市空品紅害而停止一年一度的戶外運動會。期望環保署新任的署長，可以真正照顧小朋友的健康。

台灣學童，因升學壓力，已不太做運動了，停止運動會對學童養成運動的習慣會有深遠影響。但在空污紅害時舉辦運動會，如果因此造成某些學童呼吸道疾病發作，對這些學童更是永久的傷害。運動會是學童一年一度的大事，學童的大事情就是國家的大事。

我們也看到了桃園關心空污的醫師貼文表示，在桃園「從昨天（2018/12/02）下午開始的紫爆，前來急診的氣喘小朋友明顯增加，幾位是第一次發作，也有血氧濃度下降的嚴重案例，共同的特色都是不知道突然惡化的空氣品質。」

期望環保署新任的署長，可以真正照顧小朋友的健康。在任何一縣市紅爆時，都要出來擔任指揮官：一、要強制污染源減排；二、要告知小朋友那一時間紫爆開始？三、要告知那一時間紫爆解除？

而經濟部也應有紅害電價及更積極的國營事業減排方案。而交通部對船舶的污染及車輛的污染，也要有強制的作為。而縣市地方政府則應調高紅爆時之停車費，及減少地區性的污染排放。

不要一直袒護燃煤業者，故意壓低重金屬、戴奧辛之空污費；故意不處理燃煤工廠排放硫酸、三氧化硫的問題。在空污季，這些大的燃煤電廠、工廠及煉鋼廠，其煙流輻合所在多是台灣西部大範圍紫爆的區域。這次公投，民意已很清楚，多數民眾寧願承受核災的風險，也不願承受煤電的污染。這對已是已開發國家的台灣人民，是非常悲哀的選擇。不要再讓公民一直在煤電傷肺及核災風險二者，二選一。

老舊柴油車的確是中南部空污主要來源之一，是真的應該淘汰這些老舊柴油車，但也不應造成這些車主的明顯損失。補助淘汰的經費，至少應達修法前的市價。經費不夠就調漲空污費作為財源，由持續排放的污染者來付費。在空污法修法前，環保署的調查資料也知道24噸老車市價還有50-80萬，修法後才補助30-40萬就要強制淘汰，車主當然不能接受。而香港目前之補助甚至達港幣252,200，來淘汰其老舊的柴油車，折合約台幣100萬。私下獲得的資訊，目前這些老舊柴油車的車主，多是靠行。24噸之柴油車，更換車頭約需120萬。如可以仿香港補助到100萬，他們才有經濟誘因，早日汰舊換新。

運動會對小朋友是件大事。小朋友的大事就是市長的大事，也是國家的大事。民間媽媽們倡議了非常久，台中市教育局第一次正式要求學校在紅害時要調整室外課、戶外教學。我知道台中市跨局處已盡力了，市內的污染依法能壓低就壓低；對國營事業包括台中電廠及中龍，已盡其能力來要求「自主」減排。但限於環保署的母法，不能要求民間的大污染源在紅爆時強制減排，因為環保署未授權。更無法處理如雲林大污染源，市外污染移入的問題。因此需要環保署長來擔任任何一縣市空污紅害應變的指揮官，因為主要權限都是在環保署。

（作者為中興大學環工系教授，表格圖文完整版請見https://www.facebook.com/1388452700/posts/10218233149005337?sfns=0）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/