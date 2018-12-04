自由廣場》韓口號主權換中客，值得嗎？

◎ 黃天麟

以「貨出去、人進來、發大財」的競選口號，使高雄綠地變藍天，也使執政的民進黨遭逢建黨以來重大的挫敗。弔詭的是韓國瑜就是不明講「貨出去」的貨是去哪裡，「人進來」的人從哪裡來，明眼人當然知道他所指的是「中國」。但過去貨不去中國嗎？事實不然，去年國貨到中國達1303億美元，占我國貨出去（出口）的大半，顯然韓國瑜指的貨是滷肉飯、鳳梨酥等等觀光貨。人當然也是指中國觀光客（註：近兩年非中國觀光客是增加的）。

具有濃厚統戰目標的中國觀光客因民進黨不承認九二共識而減少的人數，若與馬英九時代最多的418萬人次相比，減少145萬人次（2017年），觀光飯店及夜市生意深受影響。「嘗了一次甜，就會念念不忘」是人之本性，造就了「韓流」能迅速蔓延的客觀環境。

韓國瑜另一口號是「政治零分經濟百分，一切為拚經濟」，巧妙地把「貨出去、人進來」最易被質疑的「中國因素」予以掩飾，一面指責當今政府以「意識形態」拚經濟，掀起藍綠惡鬥，庶民受災。韓國瑜的策略是成功的，他在競選期間沒有一句「中國」，把國人過去具有的「中國窮台霸凌的心防」完全予以拆解，接受「韓風」的侵襲。

韓國瑜唯一言及「九二共識」的是，選戰最後一夜，當時韓氏已勝券在握，選後更立即表明就是要在九二共識下，直接靠攏中國以拚經濟（註：扁、馬政府十六年的實踐，已證明靠攏中國只會崩壞台灣經濟）。

「九二共識」是什麼，其定義已很清楚，是「一中原則」，是「台灣是中華人民共和國之一省」的共識，中國國民黨說的「一中各表」是不存在的，只是做為欺騙國人之用。日前吳敦義也老實說了：「一中各表不能對中國講。」能不能講，其實也不須爭論，請韓市長在議會裡（國內）或即將開議的廈門企業高峰會上闡明，我韓國瑜的九二共識是「一中各表」，「一中是中華民國」，看看中國客還會不會來。

選完，不僅高雄、台中、南投市長都迫不及待承認九二共識，中國國台辦馬上配合說「已有中客團要去高雄了」。主要風景區擠滿中客，日客及台灣在地民眾訂不到飯店的慘景恐怕又要上演。

承認「九二共識」是出賣國家主權的行為，嚴格講是「叛國」。以主權換取中客，活絡夜市及觀光旅遊店，值得嗎？「人為財死，鳥為食亡」的戲碼正在台灣上演，悲矣！其實台灣有一條康莊大道，即以世界為腹地，成為小而美具經濟主體性的科技經濟體。何樂不為？

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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